شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن الحلقة 25.. منى زكي تخفى عن فراج استلامها قسيمة طلاقها من محمد ممدوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل لعبة نيوتن، للنجمة منى زكى، والذى يعرض فى تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، بجلوس "هنا" منى زكى، و"مؤنس" محمد فراج، وأخبرته بأنه حازم يريد رؤية ابنه وأن شقيقتها ليس لديها مانع أن توصله له، وسألها عن متى يقوم بتطليقك، لتخبره بأنه لا علم لها، وأخبرها بأنه إذا لم يقم بتطليقها فى خلال 3 أيام سيتصرف ويرفع قضية خلع، وبذلك تكون "هنا" أخفت عنه بأن "حازم" محمد ممدوح قام بتطليقها بالفعل وأرسل لها قسيمة الطلاق التى انهارت بمجرد استلامها.

واصطحب "حازم" محمد ممدوح "أمينة" عائشة بن أحمد إلى منزلهما الجديد الذى قام بتأجيره خصيصا لها، وانه نفذ ما طلبته بأن يكون لها منزل مستقل وبنفس الوقت يكون قريبا من مكان المصنع وعزبة "بدر" سيد رجب، وأخبرها بأنه سيقيم حفل اليوم على شرف هذا المنزل، وأخبر "حازم" "بدر" أن "أمينة" هى من طلبت أن تنتقل إلى منزل مستقل وقام بعزومته على الحفل ولكنه رفض.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25



مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 25