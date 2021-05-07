شكرا لقرائتكم خبر عن مادلين طبر تسرد قصة تعاونها مع الموسيقار الراحل جمال سلامة في أوبريت لدعم لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة اللبنانية مادلين طبر، على سرد قصة تعاون جمعتها مع الموسيقار الراحل الدكتور جمال سلامة، الذي رحل عن عالمنا اليوم، متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا، حيث كتبت تعليقها عبر بوست وفاة الراحل عبر حساب ”الخليج 365”، على إنستجرام.

وقالت طبر، في تعليقها على بوست الخليج 365: "إسرائيل ضربت جنوب لبنان كلمت الموسيقار د. جمال سلامه وطلبت أوبريت يشارك فيها عدد من المطربين، لدعم أهلنا بالجنوب، ثم اتصلت براغب علامة، قال لي إنه في اليونان، كلمت ميريام فارس أجابتني جيالك بكره انتو فين؟ فأجبتها في الزمالك شارع حسن صبري، يوميا، كلمنا أظن صديقي الشاعر شوقي حجاب".



تعليق مادلين طبر على بوست الخليج 365

وأضافت طبر في تعليقها: "فكتب بسرعة من وحي غليان الشارع المصري للحدث، وفعلا في أقل من 48 ساعة لحن الموسيقار الأوبريت ووصلت ميريام فارس ومازحتني قائلة يقولوا إني شبهك وإنك أمي بس بتنكري، وبعد أن حضنتها شاكرة لسرعة استجابتها للأوبريت اللبناني، أكدت لها أنه اللي عنده بنت مثلها بيكون فخور بيها ومش حينكر، سجلت هي كوبليه وأنا كوبليه، وذلك كان أكثر لقاء قربني من شخصية الدكتور جمال سلامه المعطاءة، رحل موسيقار القومية العربية، رحل عبقري آخر من عباقرة الموسيقى فى مصر، رحل الموسيقار جمال سلامة".

وتابعت: "صاحب أشهر الأغاني الوطنية والدينية، المصريين اهما، محمد يا رسول الله، يا بيروت، ومئات من الأغاني والألحان العظيمة، البقاء لله يا مصر ووداعا موسيقار التواضع والقومية والمحبة".

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكى يا شهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جانى بعد يومين"، "ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحّن "بيروت ست الدنيا" و قصيدة "مع جريدة" للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات، التى ما زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائما".