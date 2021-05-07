كوفيد 25 الحلقة 10.. الحالات المصابة بدأت تتحول لكائنات مختلفة فى اليوم العاشر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة العاشرة من مسلسل كوفيد 25 للنجم يوسف الشريف، والذى تذاع يوميا تمام الساعة السادسة والنصف مساء على قناة الحياة كما يذاع على قناة ON فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحا، ضمن الموسم الرمضانى، الكثير من الأحداث، حيث بدأت بهجوم الدكتور المصاب فى المعمل على "محمد عادل" وقتله، وحاول قتل الباقى، ولكنهم أطلقوا عليه الرصاص وفروا هاربين.



يوسف الشريف

استنتج دكتور ياسين "يوسف الشريف" أن الحالات بدأت تتحول لكائنات أخرى، ليست بشر، تقوم بمص دماء ضحاياها ومن ثم تنتقل له العدوى، على جانب آخر يحاول المحتجزون فى المستشفى الهرب منها، بعدما أصبحت منطقة خطر، ولكن يهجم عليهم المصابون، ويبدأون فى قتلهم، فيفروا إلى الداخل ويختبئون منهم، ولكن تفقد "أميرة العايدى" ابنتها فى الخارج وتفقد كذلك فريدة "راندا البحيرى" ابنتها أيضا وتنهارا وتحاول نهال "أيتن عامر" تهدئتهما.

وأثناء عودة ياسين "يوسف الشريف" ورامى "أحمد صلاح حسنى" ودكتور محسن "أمير صلاح الدين" من المعمل للمستشفى، ينفد بنزين السيارة، فيتجهون إلى إحدى محطات البنزين فيجدوها فارغة، وجميع خراطيم البنزين مقطوعة، فيظهر لهم شخص يستنجد بهم لينقذوه وابنته وزوجته، فينزل يوسف الشريف وأحمد صلاح ليبحثوا عن البنزين فيظهر لهم شخص فجأة ويوجه المسدس نحوهم، فيعرض عليه يوسف الشريف نقودا لكنه يرفض، فيقول له أحمد صلاح حسنى إن طلبه معه ويخرج ويحضر كرتونة من السياره فيعطى لهم البنزين، عندما يصل دكتور ياسين ورامى للمستشفى يجد جثثا ملقاة فى كل مكان.