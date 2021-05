شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب ترفع شعار all English all the time عبر تويتر.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل الفنانة سمية الخشاب، الكشف عن مواهبها ومعرفتها الكبيرة بعالم الموسيقي الأجنبية، فبعد أن ظهرت بشكل مختلف للغاية على عكس شخصيتها التي تؤديها في مسلسل "موسى"، كسيدة مصرية شعبية، كشفت الخشاب عن جانبها الآخر المتعلق بعالم الراب والبوب المليء بالكواليس. ولم تتوقف الخشاب عن إبهار متابعيها عبر حسابها على تويتر بالكثير من المفاجآت، فبعد أن كتبت آراءها عن المطربين العالميين منهم النجمة العالمية تايلور سويفت والنجمة العالمية ليدي جاجا وأريانا جراندى، واصلت التعليق على بعض الأغاني الجديدة لمطربات الراب العالميين لتعلن عن متابعتها الجيدة لهؤلاء النجوم الذين يتمتعون بشعبية كبيرة.

رد سمية الخشاب على متابعيها وحرصت الخشاب في تعليقاتها على استخدام اللغة الإنجليزية بإتقان شديد في الرد على التعليقات، وهو ما أثار الكثير من علامات الاستفهام من قبل متابعيها حتى وجهت لها إحدى متابعيها تغريدة قائلة "هو حضرتك ليه بتكتبي كل التويتات بالإنجليزي:"، لترد الخشاب قائلة: "بحلل فلوس الكورس الى دافعه فيه دم قلبي". كما كشفت الخشاب في تغريدة لها عن شخصيتها المفضلة بعد سؤال أحد متابعيها لترد الخشاب بأن النجمة العالمية ريجينا جورج، هي شخصيتها المفضلة، كما كشفت عن الابطال الخارقين المفضلين لها وهم "سوبر جيرل – وكات وومان".

بعض تغريدات سمية الخشاب كما كشفت الخشاب فى تغريداتها عن علاقتها بالسينما العالمية، بعد أن كتب لها أحد متابعيها متسائلاً: "وممكن كمان تعملي A star is born لانك فنانة شاملة وموهوبة وتاخذي الاوسكار"، لترد الخشاب قائلة "فيلمي المفضل اصلا".

سمية الخشاب

سمية الخشاب عن كليب ليدي جاجا