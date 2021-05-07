شكرا لقرائتكم خبر عن معركة الواحات.. ملحمة أبطال الشرطة يوثقها "الاختيار 2" (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مسلسل الاختيار2 يوثق بطولات رجال الشرطة، ويلقي الضوء على ملحمة الواحات الشهيرة فى حلقة اليوم، والتى سطر خلالها رجال الشرطة مشاهد بطولية فى الدفاع عن الوطن والتصدى لكيانات إرهابية، خططت لاستهداف البلاد والتسلل من الصحراء الغربية نحو العاصمة وتنفيذ سلسلة من الأعمال التخريبية.

لكن أحلامهم فى التخريب اصطدمت بقوة رجال الشرطة وتصديهم للعنف، حيث جرت معركة بطولية فى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2017، سقط خلالها 16 شهيداً وأصيب آخرين من رجال الشرطة، لتلاحق العيون الساهرة المتطرفين لاحقاً وتسقط عشرات القتلى منهم، وتلقنهم درساً قاسياً فى الصحراء وتمنعهم من الهروب، وتعود بصيد ثمين وكنز معلوماتى بضبط إرهابى أجنبي، ساهم القبض عليه فى سقوط هشام عشماوى لاحقاً أخطر إرهابى فى مصر.