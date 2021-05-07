إصابات في مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية بالأقصى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دارت مواجهات بين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، الجمعة، في ساحات المسجد الأقصى ما أدى إلى سقوط عدد من المصابين.

وقال شهود عيان لـ"الخليج 365"، إن "العشرات من عناصر الشرطة الإسرائيلية اقتحموا المسجد من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد، خلال الاستعداد لأداء صلاة العشاء والتراويح".

وأضاف شهود العيان أن "الشرطة الإسرائيلية أطلقت وابلا من الرصاص المطاطي وقنابل الصوت والمسيلة للدموع باتجاه الموجودين".





وأشار شهود العيان إلى إصابة عدد من المصلين الذين سارعت فرق الإسعاف لتقديم المساعدة الطبية لهم".

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان تلقته ”الخليج 365” إنه "سجل إصابتين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال المواجهات منها إصابة بالعين وأخرى بالرأس".





وأغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب المسجد الأقصى ومنعت دخول أو خروج المصلين منه، كما أغلقت الشرطة الإسرائيلية أبواب البلدة القديمة في مدينة القدس.

وهذه أول مواجهات في داخل ساحات المسجد الأقصى منذ بداية شهر رمضان.

وكان أكثر من 70 ألفا أدوا صلاة الجمعة الأخيرة من شهر رمضان بالمسجد الأقصى اليوم.



