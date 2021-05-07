شكرا لقرائتكم خبر عن علقة ليوسف وهبى بعد شروعه فى إحراق حى المناصرة .. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الكثير من النجوم متاعب كبيرة فى بداية مشوارهم الفنى، حتى عمالقة الفن ورواده كثيرًا ما واجهوا مشكلات وعوائق فى بداية حياتهم وصلت إلى حد الحوادث.

وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان الكبير يوسف وهبى الذى كتب لمجلة الكواكب فى عدد نادر صدر عام 1952 عن مغامراته ومعاناته فى أول سلم طريق الفن.

وقال يوسف وهبى إنه كان يجمع بين هواية التمثيل والمونولوج وأقام خلال فترة من بداياته فى حى المناصرة حيث اتخذ من سلاملك منزل صديقه عبدالله شداد مسرحاً يقيم فيه هو وعدد من زملائه هواة التمثيل ومنهم محمد تيمور ومحمود مراد، وكان يقيم فيه حفلات تمثيلية ويقدم فيه بعض العروض.

وتذكر يوسف وهبى موقفاً لا ينساه حين أراد أن يقدم مشهداً يعبر عن الجحيم ، وأحضر عدد من "وابورات الغاز" لإخراج هذا المشهد، ولكن لم يستطع السيطرة على الموقف وانطلقت النيران وكادت تتسبب فى احتراق المنزل والمنطقة بأكملها، ولكن تجمع أهل الحى وأطفأوا الحريق.

وقال يوسف وهبى أنه ما كاد أهل المنطقة والمنزل يطمأنون بعد إطفاء الحريق حتى أحضر والد صديقه هراوات ضخمة وانطلق يضرب فى يوسف وهبى وزملائه، الذين اطلقوا ساقهم للريح، ومن يومها لم يعودوا لحى المناصرة، ولم ير الحى والجيران وجوههم بعد أن كادوا يتسببون فى حرق الحى بأكمله.