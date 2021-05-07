شكرا لقرائتكم خبر عن 25 سهرة رمضانية و3 دول عربية وإسلامية تحتفل بشهر رمضان فى الأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتمت دار الأوبرا المصرية أنشطتها وفعالياتها خلال شهر رمضان والتي شملت مجموعة من العروض الفنية بالإضافة إلى سهرات الدول العربية والإسلامية.

صرح بذلك الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية مضيفًا أن جميع العروض شهدت التزامًا كاملاً من الحضور بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا والحفاظ على السلامة العامة.

وتابع أن البرنامج الرمضانى تضمن عروضًا مميزة أحياها نجوم الموسيقى والغناء فى مصر والوطن العربى منها 9 حفلات على مسرح النافورة الذى احتضن لأول مرة أمسيات الأوبرا خلال الشهر المعظم لكل من النجم محمد منير، عرض الليلة الكبيرة لطلاب مركز تنمية المواهب، أوركسترا الموسيقات العسكرية، مدحت صالح، دينا الوديدي، نوران أبو طالب، المنشد ياسين التهامي إلى جانب التونسية غاليه بن علي وفرقة الحضرة للإنشاد الصوفي اللذان قدما عرضين إضافيين علي مسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية.