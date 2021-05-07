"صاحب أكبر فضل عليا".. مروة ناجي تنعى الموسيقار جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

نعت الفنانة مروة ناجي، الموسيقار جمال سلامة، الذي وافته المنية اليوم الجمعة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت مروة، عبر حسابها على تويتر :"‏البقاء لله وإنا لله وإنا لله وإنا إليه راجعون .. ببالغ الحزن والأسى أنعي أستاذي وصاحب أكبر فضل عليا بعد ربنا، الموسيقار الكبير جمال سلامة بعد إصابته بفيروس كورونا .. اللهم لا اعتراض على قضاء الله ولا لنا سوى الدعاء.. اللهم أرحم موتانا وأغفر لهم وتغمد روحهم الجنة.. آمين يا رب العالمين".

جدير بالذكر أن الموسيقار جمال سلامة، نقل منذ أيام قليلة إلى مستشفى الهرم، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

الموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه.

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.