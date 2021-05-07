فيديو مسرّب لأحلام … هذا ما كانت تفعله

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 7 مايو 2021 07:23 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 7 - مايو - 2021 6:38 مساءً

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بفيديو مسرّب للنجمة الإماراتية أحلام وهي ترتل آيات من القرآن الكريم بصوتها.

ولم تظهر أحلام في الفيديو، بل يسمع صوتها وهي ترتل القرآن. وقد نال الفيديو نسبة مشاهدة عالية تخطت الـ 100 ألف.

وبمجرد نشر مقطع الفيديو الذي أرفق بعبارة: “نورتينا أم فاهد”، انهالت عليها التعليقات، ومن بينها: “يا بختها أجمل صوت بالقرآن أقشعر جسمي أحبك في الله الأخت الفاضلة أحلام”.

وعلق أخر بقوله “أحلام كانت تقرأ قرآن وتخصصها في الجامعة شريعة بس صارت مغنية”.

وأشار أخر إلى أن “صوتها أحلى من صوتها في الغناء الصدق والحق ينقال”.

كما طلب أخر منها أن تقرأ أجزاء من القرآن بصوتها، قائلا “صوت عذب يطرب في الغناء ويهني القلب في قراءة القرآن، نتمنى أحلام من وقت لآخر تقرأ أجزاء من القرآن بصوتها، بنحتاج متل ها الصوت العذب”.

وكانت الفنانة الإماراتية، كشفت في تصريحات سابقة أنها درست الشريعة الإسلامية ولكنها لم تكمل دراستها، إذ اتجهت للغناء بالرغم من معارضة أهلها لذلك.