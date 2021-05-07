شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب أشهر أغانى رمضان يرحل فى شهر الصوم.. وداعًا الموسيقار جمال سلامة..إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى اليوم الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي محمد السماحى، ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة، قد صرح بأن خاله الموسيقار الكبير تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المعادى، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.