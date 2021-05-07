شكرا لقرائتكم خبر عن الملهم والعظماء.. لقاء الخميسى تستعيد ذكريات والدها بصورة مع عادل إمام وأحمد توفيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة لقاء الخميسى، عن صورة قديمة لوالدها المنتج عبد الملك الخميسى، والنجم عادل إمام، والمخرج أحمد توفيق، وتبدو أن الصورة التى نشرتها بالأبيض والأسود من كواليس أحد الأعمال السينمائية القديمة بطولة النجم عادل إمام.



الفنانه لقاء الخميسى تنشر صورة لوالدها وعادل امام

وعلقت الفنانة لقاء الخميسى، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على إنستجرام، لوالدها وعادل إمام في مرحلة الشباب، حيث كتبت: "الملهم بابا والأساتذة العظام"، وجدير بالذكر، أن عبد الملك الخميسي، والد الفنانة لقاء حفيدة الخميسي، أكبر أبناء الشاعر الراحل عبد الرحمن الخميسي، وهو منتج سينمائي أنتج عدة أفلام أهمها سكة سفر لنور الشريف.



عادل امام وعبد الملك الخميسى

وعلى جانب آخر، تشارك الفنانة لقاء الخميسى في مسلسل "ضد الكسر" مع النجمة نيللى كريم ويتم عرضه خلال شهر رمضان الحالى، وتلعب دور سيدة متزوجة من لؤى عمران وتعمل فى مجال التجارة وتمتلك مطعما خاصا بها، وتدخل فى العديد من الصراعات والمشاكل.

مسلسل "ضد الكسر"، تأليف عمرو الدالي وإخراج أحمد خالد ويشارك في بطولته نيللي كريم، محمد فراج، لقاء الخميسي، تارا عماد، لؤي عمران، سينتيا خليفة، نهير أمين، مصطفى درويش، نور إيهاب، وعدد كبير من النجوم، والعمل إنتاج مشترك بين المتحدة للخدمات الإعلامية والعدل جروب للمنتج جمال العدل.

ووضع المخرج أحمد خالد خطة للإنتهاء من تصوير آخر مشاهد المسلسل فى الأسبوع الثانى من شهر رمضان أو الأسبوع الثالث على أقصى تقدير، على أن يسلم حلقات المسلسل أول بأول للجهة المنتجة .

يذكر أن صناع المسلسل طرحوا البرومو قبل أيام وتم الإعلان عن عرضه بشكل حصرى على قناة CBC فى شهر رمضان المقبل، وكشف البرومو عن ملامح القصة وطبيعة الشخصيات التى يقدما الفنانين المشاركين فى البطولة.