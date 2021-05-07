شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم وآسر ياسين يحتفلان مع أبطال مسلسل Big Million بانتهاء التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال المسلسل الإذاعى "عشان الـBig Million "، بالانتهاء من تسجيل حلقات المسلسل الذى يعرض خلال موسم الدراما الحالى، عبر أثير إذاعة راديو إنرجى 92.1، بحضور أبطاله آسر ياسين ونيللى كريم وسامى مغاورى، والكاتب تامر حبيب.





آسر ياسين ونيللى كريم

ونشرت النجمة نيللى كريم، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورًا من الاحتفال بانتهاء تسجيل المسلسل، صحبتها بتعليق: "فركش تسجيل مسلسل عشان الـ bigmillion".

مسلسل " عشان الـ Big Million"، إنتاج راديو إنرجى، تأليف تامر حبيب، إخراج الإعلامية زهرة رامى، فى أول تجاربها فى إخراج الدراما، ويشارك فى بطولته مع نيللى كريم وآسر ياسين، صدقى صخر، عبد العزيز حسين، زهرة رامى، سامى مغاورى "ضيف شرف"، وتذاع حلقات المسلسل يوميا على مدى شهر رمضان، الساعة الثالثة والنصف عصرا، والإعادة فى الثامنة مساءً، واليوم الثانى فى الواحدة والربع ظهرا.

وتدور أحداث المسلسل، حول آدم منجى، الشاب المستهتر الذى يقررعمه حرمانه من الميراث، مشترطا عليه الزواج قبل أن يرث أمواله.





تورتة الاحتفال بانتهاء تسجيل المسلسل



