شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر ومحمد صبحى وفيفى عبده ينعون الموسيقار جمال سلامة: ترك لنا رحلة فنية مشرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتاب فنانى مصر حالة من الحزن بعد وفاة الموسيقار جمال سلامة اليوم بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

نعى الفنان هانى شاكر، عبر حسابه بموقع تويتر الموسيقار جمال سلامة، قائلاً: "إنا لله وإنا اليه راجعون أنعي صديقي وأخي الموسيقار الكبير جمال سلامه الذي وافته المنية صباح اليوم وأدعو الله أن يتغمده برحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان".



هانى شاكر

وقال الفنان محمد صبحى، عبر صفحته بموقع فيس بوك: "إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون رحل اليوم صديقي الموسيقار الكبير جمال سلامة عملنا معاً أعمالاً كثيرة منها مسرحية البغبغان وغيرها كان من أبرز الموسيقيين في فترة السبعينات والثمانينات ترك لنا رحلة فنية مشرقة وأعمالاً باقية.. أسأل الله أن يرحمك ويدخلك فسيح جناته وأن يلهم أهلك واحبابك الصبر والسلوان".



محمد صبحى

وقدمت الفنانة فيفى عبده، عبر حسابها بموقع انستجرام التعازى فى وفاة الموسيقار جمال سلامة ، قائلة: "إنا لله و إنا اليه راجعون توفي إلي رحمة الله الموسيقار الكبير جمال سلامة الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ويصبر أسرته يا رب".



فيفى عبده

وكان توفى منذ قليل الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكان الإعلامي محمد السماحى، ابن شقيقة الموسيقار جمال سلامة، قد صرح بأن خاله الموسيقار الكبير تدهورت حالته الصحية، وتم نقله إلى أحد مستشفيات المعادى، وهناك اشتبه الأطباء فى إصابته بفيروس كورونا بعدما انخفض نبض قلبه إلى 48.

الموسيقار جمال سلامة تعاون مع كبار المطربين فى مصر والوطن العربى، ومن أشهر ألحانه أغنية "ساعات ساعات" للشحرورة صباح، كما لحّن لسميرة سعيد أغنية "احكى ياشهرزاد" و"مش حتنازل عنك" و"قال جانى بعد يومين"، "ومع المطربة اللبنانيّة ماجدة الرومى لحن "بيروت ست الدنيا" و قصيدة " مع جريدة " للشاعر نزار قبّانى، كما لحن الكثير من موسيقى الأفلام والمسلسلات فى حقبة الثمانينات التى ما زالت فى ذاكرة الناس مثل مسلسل "الحب وأشياء أخرى" وفيلم "حبيبى دائما".

والموسيقار جمال سلامة من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945، ونشأ فى عائلة فنية فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وكان أخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم، وباقي عائلته الفنية كانوا يعملون بالمجال الفني.

ودرس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقى في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون على يد نخبة ممتازة من أفضل الأساتذة المصريين والأجانب، كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏ ‏

وحصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ، وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.