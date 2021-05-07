شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم نبيل يغنى 3 ألحان لتتر "نسل الأغراب".. ويكشف: 6 أغانٍ أخرى تعرض الحلقات المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب والملحن والمؤلف الغنائى هيثم نبيل، عن سعادته بنجاح أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب" للنجمين أحمد السقا وأمير كرارة، التى لحنها بنفسه، وغناها النجم تامر حسنى، حيث حققت نحو 13 مليون مشاهدة منذ طرحها على يوتيوب.

وقال هيثم نبيل، فى مقطع فيديو نشره عبر حسابه على "فيس بوك": "مبسوط جدًا إن تتر مسلسل نسل الأغراب عجب الناس، كان نفسى أعمل حاجة مختلفة وبشكر الجميع على الدعم والتشجيع"، مضيفًا: "سعدت جدا للأغنية بصوت تامر حسنى، اللى زود الأغنية"، مؤكدًا أن "كسب شخص جميل جدًا وفنان محترم وعلى خلق عالى جدًا"، مشيرًا إلى أنه ما زال هناك 6 أغانى أخرى سوف تعرض خلال الحلقات المتبقية من المسلسل.

وكشف نبيل، عن كواليس تسجيل أغنية تتر "نسل الأغراب"، أنه وضع 3 ألحان مختلفة لهذه الأغنية، وكان اللحن الأول هو الذى استقر عليه للمسلسل، وقام بغناء الثلاث ألحان لتتر المسلسل فى الفيديو الذى نشره على حسابه.

أغنية تتر مسلسل "نسل الأغراب"، غناء النجم تامر حسنى، كلمات سارة سعيد، ألحان هيثم نبيل، توزيع موسيقى فهد، ومسلسل "نسل الأغراب" تأليف وإخراج محمد سامى بطولة أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، فردوس عبد الحميد، دياب، نجلاء بدر، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، منة فضالي، محمد علاء، محمد مهران، محمد جمعة، ريم سامي، ملك أحمد زاهر، هدير عبدالناصر، سلوى عثمان، أحمد فهيم، عماد زيادة، إنعام الجريتلي، حمدى هيكل، أحمد ماجد، ليال عبد الخالق.