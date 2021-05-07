شكرا لقرائتكم خبر عن جيرارد باتلر وصديقته السابقة يحيران متابعيهما حول عودتهما من جديد.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن الثنائى جيرارد باتلر ومحبوبته السابقة مورجان براون يتمتعان بعلاقة جيدة رغم انفصالهما هذا العام بعد 6 سنوات من الحب بينهما كانا فيها ثنائيًا ناجحًا قبل إعلان انفصالهما، فبحسب موقع الديلى ميل فإن الثنائى تميزا حينما تقابلا مؤخرًا بشوارع لوس أنجلوس بلحظات رومانسية.



جيرارد باتلر ومحبوبته

وحرص باتلر بمجرد رؤية محبوبته السابقة على إظهار مشاعره الرومانسية لها وبادلها بالعناق، والقبلات كأنهما لا يزالا مرتبطين، وهو الأمر الذى حير متابعي تلك الصور حيث رأى البعض أنها قد تكون مؤشر لعودة علاقتهما خاصة أن اللقاء جاء أثناء تناولهما وجبة الغداء معًا بأحد المطاعم.

وفى سياق آخر سبق وكشف الممثل جيرارد باتلر للمرة الأولى عن وسيلته للاحتفال بعيد ميلاده خلال حوار إلى مجلة Total Film Magazine مؤكدًا أنه قبل تفشى فيروس كورونا خلال العام الماضى قرر الاحتفال في نهاية 2019 بعيد ميلاده بطريقة مختلفة مع مجموعة من أصدقائه بالاستمرار في نشاطاته البيئية.

وذلك بعدما أطلق في المحيط أثناء إجازته في كوستاريكا وقتها مجموعة من السلاحف البحرية في المحيط حفاظاً على حياتها، مضيفاً أن الأمر يسعده للغاية خاصة أنه ليس من نوعية المشاهير الذين يحتفلوا بعيد ميلادهم عبر الحفلات.