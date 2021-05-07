شكرا لقرائتكم خبر عن جمال سلامة يرحل فى رمضان ويترك للجمهور "والله بعودة يا رمضان" و"أهلا بالعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفى منذ قليل الموسيقار جمال سلامة، عن عمر يناهز 75 عامًا داخل مستشفى الهرم، بعد تدهور حالته الصحية في الساعات الماضية، حيث نقل إلى المستشفى بعد إصابته بفيروس كورونا، وتعمل أسرة الموسيقار الراحل على استخراج تصاريح الدفن، لتشييع جثمانه.

ويعد الموسيقار جمال سلامة من أبرز ملحني جيله، وهو صاحب أهم الأغاني الوطنية التي قُدمت منها: "مصر اليوم في عيد" لشادية، و"المصريين أهما" لياسمين الخيام، فضلاً عن إحيائه على مدار 20 عامًا لأهم حفلات انتصارات السادس من أكتوبر، وحصل على العديد من شهادات الدولة التقديرية، كما أنه لحن "محمد رسول الله" التي غنتها ياسمين الخيام، وقدم أغنية "أهلا بالعيد" لـ صفاء أبو السعود.

ورحل جمال سلامة عن عالمنا خلال شهر رمضان المبارك وهو الشهر الذى يحرص الجمهور على استماع أشهر أغنياته المحببة وهى "والله بعودة يا رمضان"، ونستقبل الأيام المقبلة عيد الفطر المبارك وسيتغنى الجمهور أيضا بأغنية من أهم أغانيه التى لحنها وهى "أهلا بالعيد" لصفاء أبو السعود.

ووضع الدكتور جمال سلامة، بصماته الجميلة على بعض الأعمال السينمائية والدرامية، وجعل الموسيقى جزءا لا يتجزأ من أحداث العمل الفني.

ومن أبرز الأعمال الفنية التي ألّف لها سلامة الموسيقى التصويرية، "أفواه وأرانب" الذى عُرض عام 1977، بطولة فاتن حمامة، ومحمود ياسين، وفريد شوقي، وإخراج هنري بركات.

حدوتة مصرية

هو ثاني أفلام السيرة الذاتية ليوسف شاهين، وعُرض في 1982، من بطولة الفنان نور الشريف، يسرا، ومحسن محيي الدين، وإخراج يوسف شاهين.

أريد حلا

عُرض عام 1975، وهو من بطولة فاتن حمامة، ورشدي أباظة.

وقدم سلامة أيضا الموسيقى التصويرية للأعمال الكوميدية، منها فيلم "المتسول" للزعيم عادل إمام وإسعاد يونس، من إخراج أحمد السبعاوي.

غاوي مشاكل

الفيلم عُرض في 1979، وهو للفنان عادل إمام والفنانة نورا، ومن إخراج محمد عبد العزيز.

حبيبي دائما

يعد الفيلم نموذجا للأعمال الرومانسية التي ألّف "سلامة" موسيقاها التصويرية، فعبر عن الحالة الرومانسية لأحداث الفيلم، الذي قام ببطولته النجم نور الشريف والفنانة بوسي، وأخرجه حسين كمال، عام 1981.

ذئاب الجبل

ألّف جمال سلامة موسيقى مقدمة مسلسل "ذئاب الجبل" التي غناها الفنان علي الحجار، وهو أكثر التترات الدرامية خلودا في ذاكرة المشاهدين.

ومن أغاني الملحن جمال سلامة، أغنية أمي شادية للشاعر عبد الرحيم منصور، أغنية وحياة رب المداين شادية للشاعر إبراهيم رضوان، وأغنية حلم العمر لـ سميرة سعيد للشاعر عمر بطيشة، أغنية سيبني لوحدى لـ سميرة سعيد للشاعر سمير الطائر، وأغنية بدى قلك ماجدة الرومى للشاعر هنرى زغيب، وأغنية شو بحب أسهر ماجدة الرومى للشاعر إيلى بيطار، أغنية حبك ماجدة الرومى للشاعر أنور سليمان، وأغنية عيناك ماجدة الرومى للشاعر أنور سليمان، وأغنية لون معى الأيام ماجدة الرومى للشاعر هنرى زغيب، وأغنية والله بعودة والله يا رمضان محمد قنديل للشاعر عبد الوهاب محمد، وأغنية وأنا مالي لـ سميرة سعيد للشاعر صلاح فايز، وأغنية يا ليالي لـ سميرة سعيد للشاعر صلاح فايز.