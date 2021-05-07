والده مؤلفًا للموسيقى السيمفونية وشقيقه عمل مع أم كلثوم.. معلومات عن جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل منذ قليل الموسيقار الكبير جمال سلامة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويُعد سلامة واحدًا من أهم الموسيقيين العرب وحقق نجاحات غير مسبوقة بفضل عبقريته الموسيقية، واستطاع أن يخلق حالة من التنوع الغنائي الذي قدمه بين العاطفي والديني والوطني.

ويستعرض "الخليج 365"، في السطور التالية أبرز المعلومات عن جمال سلامة:

- من مواليد الإسكندرية 5 أكتوبر 1945.‏

- نشأ في عائلة فنية، فوالده حافظ أحمد سلامة كان مؤلفًا للموسيقى السيمفونية، وأخوه ملحنًا وعازفًا لآلة الأكورديون بفرقة سيدة الغناء العربي أم كلثوم.

- درس جمال سلامة الموسيقى منذ الصغر وتخصص في آلة البيانو ثم التأليف الموسيقي في كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون.

- كما درس في كونسرفتوار تشايكوفسكي بموسكو، وحاز منها على أعلى شهادة في التأليف الموسيقي المعادلة لدرجة الدكتوراه. ‏

- حصل على دبلوم المعهد القومي العالي للموسيقى من كونسرفتوار القاهرة ‏ وعمل عضو هيئة تدريس كونسرفتوار القاهرة بأكاديمية الفنون، كما شغل عضوية لجنة الموسيقى بالمجلس الأعلى للثقافة، وتولى قيادة الفرقة القومية للفنون الشعبية.

- قدم جمال سلامة خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال الفنية لكبار المطربين، أمثال شادية وصباح وسميرة سعيدة وماجدة الرومي كما قام بوضع الموسيقى التصويرية والألحان لعدد كبير من الأعمال الدرامية الهامة، أبرزها مسلسل "محمد يا رسول الله".