"قال جالي بعد يومين" و"محمد يارسول الله" و"أهلا بالعيد".. أشهر موسيقات جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رحل منذ قليل الموسيقار الكبير جمال سلامة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ويُعد سلامة واحدًا من أهم ملحني جيل الوسط، إذ استطاع أن يخلق حالة من التنوع الغنائي الذي قدمه بين العاطفي والديني والوطني، وظلت موسيقاه محفورة في وجدان الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية أبرز وأشهر موسيقات جمال سلامة:

"محمد يا رسول الله"

غنتها الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام وهي مقدمة المسلسل الديني الشهير الذى يحمل نفس الاسم.



"مصر اليوم فى عيد"

أغنية مصر اليوم في عيد غنتها الفنانة الكبيرة شادية في حفل تحرير سيناء، وظل الشعب المصري يغنيها منذ ظهورها وحتى هذه اللحظة.

اهمه"

أغنية المصريين أهمه قدمتها الفنانة المعتزلة ياسمين الخيام كلمات الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين.

"والله بعودة يا رمضان"

الأغنية يرددها المصريون والعرب عند استقبال شهر رمضان كل عام، غناها المطرب الكبير محمد قنديل، وكتب كلماتها الشاعر عبدالوهاب محمد.

"أهلا بالعيد"

من أشهر الأغاني المرتبطة بالعيد غنتها الفنانة صفاء أبو السعود في الثماثنينيات، وما زالت مرتبطة بالعيد إلى الآن.

وتعاون جمال سلامة مع الفنانة المغربية سميرة سعيد وقدم معها عدد من الأغنيات الشهيرة أبرزها: "قال جانى بعد يومين، احكى يا شهرزاد، ومش حتنازل عنك، وواحشنى بصحيح".

كما تعاون مع الفنانة الكبيرة ماجدة الرومي وقدم "يا ست الدنيا يابيروت، ومع جريدة".

ولم تقتصر موسيقاه على الأغنيات فقط بل قدم عدد من الموسيقى التصويرية للعديد من المسلسلات الشهيرة منها: "ذئاب الجبل، أحلام الفتى الطائر، محمد رسول الله، ساعة ولد الهدى".

وعدد من الأفلام منها: "حبيبي دائما، النمر الأسود، ليلة بكى فيها القمر، ساعات ساعات".