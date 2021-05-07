جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الموسيقار الكبير جمال سلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين "الساسيرو"، ببالغ الحزن الموسيقار الكبير جمال سلامة، الذي وافته المنية منذ ساعات، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغاني.

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء، في بيان صحفي، بخالص العزاء لأسرة الفقيد داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

الراحل قدم خلال مسيرته الفنية عشرات الأعمال الفنية لكبار المطربين، أمثال شادية وصباح وسميرة سعيدة وماجدة الرومي كما قام بوضع الموسيقى التصويرية ولالحان عدد كبير من الأعمال الدرامية الهامة، أبرزها مسلسل "لا إله إلا الله".