فن ومشاهير

عبدالرحيم كمال ينعى الموسيقار جمال سلامة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الكاتب عبدالرحيم كمال، الموسيقار الكبير جمال سلامة، عبر موقع فيسبوك، والذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتب عبدالرحيم "رحم الله الملحن والموسيقار المصري جمال سلامة".

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم خبر وفاة الموسيقار الكبير جمال سلامة، إثر إصابته بفيروس المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب فوزي "الموسيقار جمال سلامة في ذمة الله، خالص العزاء لأسرته ومحبيه في الوطن العربي، الوفاة في مستشفى الهرم والدفن في مدينة نصر".

كان محمد السماحي نجل شقيقة الموسيقار الراحل قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جمال عانى من ضيق تنفس، ونبض القلب وصل تقريبا إلى 48، وتم نقله لمستشفى المعادي العسكري، وتبين إصابته بفيروس كورونا، ليتم نقله بعد ذلك لمستشفى العزل في الهرم.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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