ريهام عبدالحكيم تطلب من جمهورها الدعاء لجمال سلامة بالرحمة والمغفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت المطربة الشابة ريهام عبدالحكيم، الموسيقار الكبير جمال سلامة الذي رحل عن عالمنا اليوم الجمعة إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكتبت ريهام عبر حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. الموسيقار الكبير دكتور جمال سلامة في ذمة الله.. رحل في أيام مفترجة ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. دعواتكم له بالرحمة والمغفرة".

وأعلن الشاعر فوزي إبراهيم خبر وفاة الموسيقار الكبير جمال سلامة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب فوزي "الموسيقار جمال سلامة في ذمة الله، خالص العزاء لأسرته ومحبيه في الوطن العربي، الوفاة في مستشفى الهرم والدفن في مدينة نصر".

كان محمد السماحي نجل شقيقة الموسيقار الراحل قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جمال عانى من ضيق تنفس، ونبض القلب وصل تقريبا إلى 48، وتم نقله لمستشفى المعادي العسكري، وتبين إصابته بفيروس كورونا، ليتم نقله بعد ذلك لمستشفى العزل في الهرم.

