مشهد رقص أمل بوشوشة إحتفالاً بطلاقها الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الإجتماعي

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"الخليج 365": حقق حضور الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة في مسلسل “على صفيح ساخن” رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعد عودتها للدراما السورية عقب سنوات من الغياب بدور “هند الحجار”.

وأثار مشهد رقص “هند” في الحلقة 23 من العمل إعجاب الجمهور إذ حملَ المشهد أكثر من مفارقة درامية، إذ ترقص “هند” بالحجاب فرحاً بحصولها على الطلاق رسمياً، كما تعكس حالة الانكسار الذي تحبسه داخلها، على الرغم من تظاهرها بالسرور.

وتمكّنت مشاهد كثيرة من المسلسل من أن تحتل مراتب متقدمة في قوام الأكثر رواجاً على مواقع التواصل الإجتماعي.

ومسلسل “على صفيح ساخن” من تأليف علي وجيه ويامن الحجلي وإخراج سيف سبيعي، ومن بطولة باسم ياخور، وسلوم حداد، وأمل بوشوشة، وميلاد يوسف، وعبدالمنعم عمايري، ونظلي الرواس، وسمر سامي، ويامن الحجلي، ويزن خليل، وتسنيم باشا، ووائل زيدان، وعلياء سعيد، وسارة الطويل، وسليم صبري، وعبدالفتاح مزين، وبلال مارتيني، وشادي الصفدي، وسواهم.