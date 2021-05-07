إصابة ياسمين عبد العزيز وزوجها بفيروس كورونا

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"الخليج 365": أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الجمعة، بأن الفنانة ياسمين عبد العزيز وزوجها الممثل أحمد العوضي أصيبا بفيروس كورونا، أثناء تصوير مسلسل "اللى مالوش كبير" الذى يعرض حالياً ضمن دراما رمضان 2021.

ونقل موقع "اليوم السابع"، عن أحمد العوضي، قوله إنهما "اكتشفا إصابتهما بالفيروس، بعد أيام من انتهائهما من تصوير مسلسل "اللي مالوش كبير" الذي يعرض في موسم رمضان الحالي".

وأكد العوضي أن الفحوصات أثبتت إصابتهما بفيروس كورونا بعد ظهور بعض الأعراض عليهما. وأوضح أنهما "في حالة صحية مستقرة، ويخضعان للعزل المنزلي ويتبعان بروتوكولاً علاجياً، أقرته وزارة الصحة المصرية“.

وأشار إلى أن حالتهما الصحية جيدة، نافياً في الوقت ذاته تأثير إصابتهما بكورونا على تصوير المسلسل، وذلك لأنهما انتهيا من العمل بالفعل قبل الإصابة بالفيروس المستجد.

يذكر أن مسلسل "اللي مالوش كبير"، من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكري، وهو من بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، وتدور أحداثه حول إجبار والد "غزل" لابنته على الزواج من رجل أعمال ثري، بالرغم من فارق السن الكبير بينهما، فتضطرها الظروف أن تصبح قاسية وقوية، حتى تتعامل مع المحيطين بها، وتتعرف على الشاب "سيف الخديوي" وتقع في حبه.