نتفليكس تعلن تاريخ إطلاق الفيلم الأصلي الكوري SWEET & SOUR

"الخليج 365": أعلنت منصة Netflix أن 4 يونيو 2021 سيكون موعداً لإطلاق الفيلم الرومانسي الجديد Sweet & Sour عالميًا. ويُصوّر الفيلم قصّة حقيقية من رومانسية العصر الحديث تدور حول ثلاثة من الشباب. ولا يُلمّح العنوان، الذي يبدو متناقضًا، إلى مراحل الحُبّ الحلوة الأولى فحسب، وإنّما إلى نهاياتها المريرة أيضًا والتي يتذوّقها المحبّون حتمًا مع مرور الوقت.

ويتضمّن كادر تمثيل Sweet & Sour النجوم الصاعدين "جانغ كي يونغ" و"تشاي سو بن" و"كريستال جونغ".

يظهر "جانغ كي يونغ" في الفيلم بشخصية "رجل حقيقي" من خلال لعبه دور الحبيب "جانغ هيوك". وبتمثيله الحقيقي لشخصيّة الحبيب التي تتّسم بالواقعية، سيُثير "جانغ كي يونغ" المشاهدين افتتانًا وغضبًا بسبب تحوّله بشكل تدريجي من شاب لطيف في بداية العلاقة إلى آخر مهمل وغير مبالٍ. يُذكَر أن "جانغ كي يونغ" بدأ ارتقاء الشهرة بشكل متواصل في كافّة التصنيفات الفنّية بالأدوار التي لعبها في مسلسل "البحث عن WWW" ، وفيلمThe Bad Guys: Reign of Chaos، والمسلسل الذي سيُعرَض في شهر مايو من هذا العام My Roommate is a Gumiho.

تلعب "تشاي سو بن" دور "دا إيون"، حبيبة "جانغ هيوك" اللطيفة. وقد أثبتت "تشاي سو بن" نفسها كنجمة رئيسية من الجيل الجديد في الكوميديا الرومانسية من خلال أدوارها في I'm Not a Robot، و"حيث تسقط النجوم"، و"قطعة من عقلك". وسيرى العديد من المشاهدين الشباب أن شخصيّة "دا إيون"، المحبطَة بشأن وظيفتها كممرضة وحياتها العاطفيّة، تعكس واقعهم.

تلعب "كريستال جونغ" دور "بو يونغ"، المرأة التي يلتقي بها "جانغ هيوك" في مهمّة عمل مع رئيس الشركة الشهير الذي يعمل لديه. وتُظهِر "جونغ" سحرًا مختلفًا عن صورتها الأنيقة المعتادة حين تُحوّل شخصيّة "بو يونغ" إلى شخصيّة مثيرة للاهتمام، وتدخل في علاقة حُبّ وكراهية مع "جانغ هيوك" أثناء عملهما معًا وتنافسهما على المنصب الدائم نفسه في الشركة.

أدّى الانسجام بين الممثّلين "جانغ كي يونغ" و"تشاي سو بن" و"كريستال جونغ" إلى تعزيز رؤية المخرج "لي غاي بيوك" الجديدة والمضحكة بشكل أكبر في قصّة الحُبّ الواقعية هذه. وسيتمّ إطلاق Sweet and Sour في جميع أنحاء العالم في 4 يونيو حصريًا على Netflix.