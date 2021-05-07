مسرح دبي أوبرا يستضيف الحفل الهولوغرامي لـ "عبد الحليم حافظ"

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دبي: يستضيف مسرح دبي أوبرا الحفل الهولوغرامي الأول للعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في 13 و14 مايو الجاري خلال احتفالات عيد الفطر.

يقام هذا العمل الفني المميز بتنظيم مجموعة MBC وبالتعاون ما بين مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة وشركة NDP، حيث سيتسنى لعشاق العندليب الاستمتاع بمجموعة من أشهر أغانيه خلال أمسية استثنائية لمدة 90 دقيقة من الطرب والحنين إلى الزمن الجميل.

يحتل عبد الحليم حافظ مكانة مميزة بين عمالقة الغناء العربي، إلى جانب أم كلثوم، ومحمد عبد الوهاب، ومحمد فوزي، وشادية، بفضل رصيده المتنوع من الأغاني والأفلام التي نالت إعجاب الجماهير على مدار سنين طويلة في جميع أنحاء المنطقة.

وتحتفل الأمسية المرتقبة بذكرى النجم الراحل وإرثه الفني وبصمته الفريدة التي تركها في المنطقة، فيما تشكل أول تجربة لإعادة تمثيل أدائه الفريد وأغانيه الحالمة عبر تقنية الهولوغرام أمام الجمهور.

وسيظهر عبد الحليم على خشبة المسرح بفضل تكنولوجيا الهولوغرام والذكاء الاصطناعي الرائدة من خلال نموذج ثلاثي الأبعاد يحاكي تفاصيل شكل الفنان وحركاته بدقة عالية من إنتاج NDP التي حرصت على مدار خمسة أشهر، على إعداد محتوى مرئي وصوتي بمستويات عالية من الجودة والنقاء بالتعاون مع أوركسترا مكونة من 28 شخصاً ستعزف الموسيقى مباشرةً.

وفي تعليقه على الحفل الهولوغرامي، قال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لـمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "نسعى دائما إلى تقديم كل ما هو جديد ومميز لسكان وزوار دبي ضمن الإجراءات الوقائية، حيث يمثل الحفل الهولوغرامي لعبد الحليم حافظ بتقنية الهولوغرام تجربة لا تفوت بالنسبة لعشاق الموسيقى العربية من مختلف الأعمار والجنسيات. ويشكل العرض المبتكر والأول من نوعه تحية حب وتقدير إلى إحدى الأيقونات الغنائية العربية التي اكتسبت شهرة واسعة. حيث سيُقام حصرياً في دبي خلال عيد الفطر السعيد لإحياء الأغاني الرائعة والحضور المميز للعندليب الأسمر من خلال مزيج من الموسيقى الراقية وأحدث تقنيات التكنولوجيا".

وبدوره، قال حسن حينا، المؤسس والمنتج المنفذ لشركة NDP: "يُعتبر عبد الحليم حافظ أيقونة لا تتكرر في عالم الموسيقى الكلاسيكية، ويشكل استحضار فنه من خلال تقنية الهولوغرام خطوة جديدة نحو إحياء الإرث الموسيقي العربي في مصر والمنطقة عموماً. ويتوّج الحفل الهولوغرامي سنوات من العمل المتفاني والتقدير العميق لموسيقى الفنان وابداعه الذي تخطى حدود الزمن. ويمكن لعشاقه من مختلف الأجيال الاستمتاع بأداء مباشر على خشبة المسرح بفضل أحدث تقنيات الضوء والصوت والهولوغرام. ويسعدنا إقامة هذا الحفل الهولوغرامي حصرياً في دبي أوبرا على مدار ليلتين خلال عيد الفطر السعيد".

وأضاف حسن حينا: "تسعى حالياً NDP بالتعاون مع مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الى تقديم مجموعة من العروض الفريدة والحصرية بإستخدام تكنولوجيا الهولوجرام في دبي خلال الأعوام القادمة بهدف أن تصبح دبي عاصمة الترفيه بإستخدام الهولوجرام“.

وتصريحاً على الحفل الهولوغرامي أعرب محمد شبانة ابن شقيق الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عن سعادته بالمساهمة في عمل مميز هو الأول من نوعه بتقنية الهولوغرام للعندليب الأسمر الذي يحيي أجمل أعماله وأكد أنه رغم رحيله منذ ثلاثة وأربعين عاماً، إلا أنه مازال سيد الإحساس الفريد متمنيا التوفيق والنجاح للحفل الهولوغرامي الذي سيقام في دبي.

يُذكر أن NDP تعاونت مع عائلة وورثة الفنان الراحل وجمعية المؤلفين والملحنين وناشري الموسيقى والمؤسسات الحكومية المعنية في مصر للحصول على جميع التصاريح والموافقات اللازمة لحماية حقوق الملكية الفكرية وضمانها واحتراماً لذكرى النجم الراحل. ويأتي هذا الحدث بعد النجاح الذي حققه حفل هولوغرام الأسطورة الراحلة أم كلثوم عام 2019 بالتعاون بين NDP ومجموعة MBC.



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