شكرا لقرائتكم خبر عن لعبة نيوتن.. هل ستستمر منى زكى مع محمد فراج بعد طلاقها من محمد ممدوح؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتساءل عدد كبير من جمهور مسلسل "لعبة نيوتن"، عن تصرف منى زكى - هنا وماذا سيحدث لها بعد طلاقها رسميًا من محمد ممدوح - حازم فى الحلقة الـ24 من المسلسل، فهل ستستمر منى زكي مع محمد فراج؟، الذي يؤدي دور مؤنس، أم ستطلق منه؟ خاصة أنها لا تستطيع تحمل تقربه منها.

وتوالت الأحداث، بتحرى المخبر عن بعض المعلومات التي تخص مصنع العسل التي يمتلكه "حازم" محمد ممدوح و"هنا" منى زكي، بسبب برطمان عسل "الأفيون" الذى تم الإبلاغ عنه، ولكن طلب منه الضابط أن يحاول اقناع أصحاب المصنع على توظيفه به حتى يستطيع جمع المعلومات.

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.