شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعترف شيكو لـ يسرا بمؤامرة سينيتا خليفة وباسل خياط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مريم - يسرا لابنتها تمارا - جميلة عوض حقيقة زواجها من دكتور يوسف - باسل خياط خلال الحلقة 24 من مسلسل حرب أهلية الذى يذاع على قناة cbc، طوال شهر رمضان الحالى، وذهبت فريدة - أروى جودة، الى المحامى الخاص بها وأخبرته أنها عادت ليوسف - باسل خياط، بسبب تهديده لها بفيديوهات وأخبرها أنها لازم تتخذ إجراءات الطلاق.

وطلبت نادين - سينيتا خليفة من كيشو - عمرو صالح، الاستمرار فى خداع تمارا - جميلة عوض ليقيم معها علاقة غير شرعية أو يتزوجها عرفيًا، وتستمر فى خطتها للانتقام من مريم - يسرا، وتستولى على الميراث، واستنكر كيشو مؤامرة نادين - سينيتا خليفة، فهل يعترف كيشو - عمرو صلاح ليسرا - مريم بهذه المؤامرة وخطتة باسل خياط - يوسف ونادين؟.

مسلسل "حرب أهلية" بطولة يسرا، باسل خياط، أروى جودة، سينتيا خليفة، جميلة عوض، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى، برلتنى فؤاد، وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية بمشاركة العدل جروب للمنتج جمال العدل ويعرض على قناة CBC وCBC دراما.