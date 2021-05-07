شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يعلن عن طرح أغنيته الجديدة "فيرساتشى بيبي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم محمد رمضان، عن موعد طرح كليبه "فيرساتشي بيبي" ونشر صورة عبر صفحته إنستجرام، وعلق عليها: "كليب ڤيرساتشي بيبي ميعادنا يوم وقفة عيد الفطرعلى قناتي الرسمية على يوتيوب كل سنة وأنتم بخير وصحة وسعادة".

ويشارك محمد رمضان فى بطولة مسلسل "موسى" في السباق الرمضاني 2021، بطولة كل من سمية الخشاب، عبير صبري، هبة مجدي، حمدي الوزير، تارا عماد، عارفة عبدالرسول، منذر رياحنة، سيد رجب، صبري فواز، رياض الخولي، فريدة سيف النصر، هبة عبدالغني، سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن، ومن إخراج محمد سلامة.

وشهدت الحلقة 24 قيام موسى – محمد رمضان بالسفر إلى غزة، وذلك للعمل في مجال التجارة، حيث اختار شراء أجهزة راديو وبيعها في مصر، وسافر موسى بصحبة صديق قديم له، وتعلم كل شيء له علاقة بفك وتركيب وتصليح الراديو ليعود إلى سوق باب اللوق محمل بشحنة من الراديوهات.

واستضافت شفيقة - هبة مجدي لكحلة - فريدة سيف النصر، والدة نوفل - منذر ريحانة في قصر شهاب باشا - صبري فواز وذلك بعدما هربا إلى الإسكندرية خوفًا من انتقام موسى.

وتدور أحداث مسلسل موسى في بداية أربعينيات القرن الماضي، خلال فترة احتلال الإنجليز لمصر، ومحاولتهم صد هجوم القوات الألمانية عن حدود مصر الشرقية، من خلال جمع الإنجليز للشباب المصريين لتجنيدهم في هذه الحرب.

قناة dmc تعرض مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان على شاشتها حصريا في الساعة 6:30 مساء خلال شهر رمضان، ويعاد الساعة 11.30 مساء و 11:00 صباحا.

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه فى إطار من الدراما الصعيدى.