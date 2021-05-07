شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تنفى صلتها بتمثال رومانى مهرب فى شحنة باسمها من إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نفت نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، معرفتها بتمثال روماني قديم كان جزءًا من شحنة باسمها بقيمة 750 ألف دولار، صادرها مسئولو الجمارك في عام 2016، لأن التمثال منهوب، ومُهرَّب، وصدر بشكل غير قانوني من إيطاليا، والتمثال من الحجر الجيري، الذي يعود تاريخه إلى القرن الأول، ويُظهر النصف السفلي لامرأة من الخصر إلى الأسفل ويطلق عليه اسم Myron Samian Athena، حسبما نشر موقع "الديلي ميل" البريطانى.



التمثال المهرب

تم استيراد التمثال إلى لوس أنجلوس في عام 2016 ، بينما كان كاردشيان وكاني ويست، يقومان بتجديد منزلهما في كالاباساس، لكنّ مسؤولي الجمارك صادروه، ورفعت الحكومة الأمريكية دعوى مدنية بالمصادرة أمام محكمة لوس أنجلوسن الأسبوع الماضي، وشملت وثائق المحكمة، إلى جانب كيم كاردشيان، اسم "أكسل فيرفوردت"، وهو مصمم الديكور الداخلي البلجيكي الشهير وتاجر التحف والفنون، الذى كان يشرف على تصميم منزل كارداشيان.

فيما، أشار المتحدث باسم كارداشيان، لموقع "ديلى ميل"، إنها ليس لديها أي فكرة عن استيراد التمثال باسمها، قائلًا "كيم لم تشتر هذه القطعة قط وهذه أول مرة تعلم بوجودها.. ونعتقد أنه ربما تم شراؤها باستخدام اسمها دون إذن، لأنه لم يتم استلامه مطلقًا.. ونشجع التحقيق ونأمل أن يتم إعادته إلى أصحابه الشرعيين".

شائعات جديدة حول كيم

وعلي جانب آخر من حياة كيم كاردشيان المثيرة للجدل خلال هذه الفترة، فإن عدد من الأخبار زعمت - فى وقت سابق - أن نجمة تليفزيون الواقع على علاقة مع مراسل CNN "فان جونز"، وانتشرت الكثير من شائعات المواعدة حولهما حسبما ذكر موقع الديلي ميل، في حين أن الثنائي كانا صديقين لسنوات، يتكهن البعض بأن صداقتهم ربما أصبحت رومانسية خلال فترة تدريبها علي القانون لمدة أربع سنوات مع منظمته غيرالحزبية ومقرها أوكلاند .

كيم كاردشيان و مراسل cnn فان جونز

ومع ذلك، فإن مصادر قريبة من كاردشيان تقضي على التكهنات بوجود قصة حب، قائلة إن "الثنائي تربطهما علاقة عمل طويلة معًا ومصلحة مشتركة في إصلاح العدالة الجنائية، ولا يوجد علاقة حب بينهما".

وينقسم مستخدمو "تويتر" وجمهور كيم، حول فكرة ارتبطهما، حيث يتهم الكثيرون كارداشيان باستخدام "جونز" لتعزيز مهنتها القانونية، ويجد البعض أنه كيم استغلت كانى ويست للتقدم فى عالم الموضة، والآن تستغل فان جونز للمساعدة في تطويرها في مجالها الوظيفي التالي في القانون.

وتأتى هذه الشائعات، رغم تأكيدات مصدر، أن كيم لا تبحث عن أي شخص في الوقت الحالى، وأضاف: إنها "لا تتطلع إلى مرحلة جديدة ولكنها تبقي عقلها متفتحًا، ويأتي ذلك بعد أن تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن كاني يتطلع إلى تحديد موعد " artist and creative person" بمجرد أن يصبح طلاقهما نهائيًا".

وفي تقرير آخر زُعم أيضًا أن كيم وكاني تمكنا من الحفاظ على الهدوء أثناء طلاقهما المستمر، كما قال أن كيم أكثر سعادة منذ انفصالهما، بدوره قال مصدر لمجلة people: "كيم وكاني يتعايشان.. لقد ظل كلاهما مخلصًا لالتزامهما بتوفير أفضل وضع للأطفال".