كارول سماحة تطرح ألبومها الجديد نهاية صيف 2021

القاهرة - سامية سيد - تواصل المطربة كارول سماحة فى تسجيل ألبومها الجديد وشوقت كارول جمهورها للألبوم، ونشرت فيديو لها من داخل الاستديو، وأوضحت أنها تسجل رابع أغنيات الألبوم، ومقرر أن يطرح الألبوم نهاية صيف 2021.

وتشارك كارول سماحة بأغنية "اللى خان" تتر مسلسل "ضد الكسر" للنجمة نيللى كريم الذى يعرض حصريًا على قناة CBC فى شهر رمضان الحالى، والأغنية من تأليف مدحت العدل، وألحان أحمد العدل، توزيع إلهامى دهيمة وأحمد حسام.

وسبق وأشارت كارول، فى ندوة بـ"الخليج 365"، إلى إمكانية تقديمها أغانى مهرجانات فى حال عرض عليها هذا الأمر، حيث قالت كارول:"لا أمانع ذلك، لكن بفكرة مختلفة ولابد من دراستها خاصة أن هذا اللون من الغناء له جمهوره ومستمعيه".