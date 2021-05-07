وفاة الموسيقار جمال سلامة إثر إصابته بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الشاعر فوزي إبراهيم خبر وفاة الموسيقار الكبير جمال سلامة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك".

وكتب فوزي "الموسيقار جمال سلامة في ذمة الله، خالص العزاء لأسرته ومحبيه في الوطن العربي، الوفاة في مستشفى الهرم والدفن في مدينة نصر".

كان محمد السماحي نجل شقيقة الموسيقار الراحل قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إن جمال عانى من ضيق تنفس، ونبض القلب وصل تقريبا إلى 48، وتم نقله لمستشفى المعادي العسكري، وتبين إصابته بفيروس كورونا، ليتم نقله بعد ذلك لمستشفى العزل في الهرم.