"عملتلها بلوك".. حسن شاكوش يرد على ريهام سعيد (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، جدلًا واسعًا بعد خروجه في مقطع فيديو عبر صفحته على "فيسبوك"، رد خلاله على تصريحات الإعلامية ريهام سعيد ضده في برنامج "شيخ الحارة والجريئة".

وظهر "شاكوش"، في بداية الفيديو وعرض فيديو لريهام تشكره خلاله على معايدته لها في عيد ميلادها، وتطرق في الحديث عن سبب وصفها له بـ"العدو"، خلال لقائها ببرنامج شيخ الحارة والجريئة، قائلًا: "في الصيف اللي فات أنا كنت في الساحل الشمالي وهي كلمتني وطلبت مني أني أروح أحضر حفلة تخرج مع أولادها وأصحابهم، وفي الفترة دي أنا كنت في مشاكل مع النقابة ومكنش ينفع أني اشتغل وأنزل حفلات".

وتابع: " قولتلها إني محترم قرار النقابة ومش هينفع أغني في حفلات قالتلي متقلقش وطلبت منها إنها متعملش دعاية وهي قالتلي إن ولادها وصحابهم بس اللي هيكونوا موجودين بتاع 10 أو 15 واحد".

وأضاف: "هي بتقول إني طلبت منها مبلغ ضخم جدًا، أنا مطلبتش غير 30 ألف جنيه، قالتلي هتاخد 30 ألف وأنت هتقعد ربع ساعة، وفي النهاية اتفقنا على 10 آلاف جنيه وقولتلها تديهم للناس اللي معايا أنا مش هاخد حاجة".

وأوضح "شاكوش": "لما وصلت القرية لاقيتها عاملة دعاية كبيرة وعدد الحضور كان يزيد عن 200 فرد، الأمن رفض يدخلني عشان ميحصلش حاجة لكنها بعتت ابنها دخلني".

واختتم حسن شاكوش حديثه في الفيديو قائلًا: "أنا مخدتش منها جنيه، كلمتني بعدها وفضلت تقولي انا راجعة التليفزيون ومش عارف إيه وبعدين عملتلي بلوك فعملتلها بلوك، وبعد كدا هي اتصلت بيا عن طريق فريق الإعداد عشان أظهر معاها وأنا رفضت".

كانت الإعلامية ريهام سعيد قالت خلال حلولها ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" أنها طلبت من حسن شاكوش الغناء في حفل أقامه أولادها في الساحل الشمالي بعد عودتهم من الخارج، فوافق لكن مقابل الحصول على مبلغ كبير من المال : "قلت له هي أغنية واحدة في كابينة، طلع عيني عشان يجي، ولما وصل كان فيه زحمة، قلنا له ممكن تنزل تمشي الحتة دي، رد مدير أعماله وقال شاكوش ميمشيش على رجله".