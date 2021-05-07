شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة جديدة من حكيم لجمهوره يوم وقفة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم حكيم، عن طرح أغنية جديدة لجمهوره تزامنًا مع يوم وقفة عيد الفطر المبارك، وكتب حكيم عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "أغنية الليلة عيد إن شاء الله يوم الوقفة، كل سنة وأنتوا طيبين، إن شاء الله نعيد واحنا فرحانين كلنا"، وعبر جمهوره عن انتظاره لأحدث أعماله، فقال أحدهم "أحلى عيد ده ولا إيه"، وأضاف آخر "مفتقدين أغاني للعيد من زمان وأكيد هتبقي قوية زي رمضان كريم".



حكيم

وأغنية "الليلة عيد"، تأتى بعدما انتهى النجم حكيم من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "وما نفرحش ليه"، مع مهندس الصوت أحمد جودة، وذلك استعدادا لطرحها في موسم عيد الفطر المقبل، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

ومن ناحية أخرى، كشف حكيم عن طقوسه خلال هذا الشهر الكريم، حيث قال لـ"الخليج 365" - فى وقت سابق - إنه يعشق هذا الشهر الفضيل، وأنه تربى على خصوصية هذا الشهر منذ الطفولة، وسط أسرته في بلدته بالمنيا، مضيفا: اتذكر كيف كنا نحتفل بقدوم هذا الشهر وسط أصدقائى بالفوانيس كل ليلة مثل كل الأطفال في كل مكان، واتذكر أيضا كيف كانت "طبلية" رمضان تجمعنا انا وأسرتى على الفطار والسحور كل ليلة، والطقوس التي نشأت عليها مازالت احافظ عليها، حيث أن القرآن الكريم يعتبر رفيقى هذا الشهر وأحرص على ختم القرآن كما أعشق صلاة التراويح والفجر بالمسجد واعشق الروحانيات ولا اتخلى عنها مهما اختلف الزمن".

ويشار إلى أن آخر أعمال حكيم، هى أغنية "عدى الغزال" التى اقتربت أعداد مشاهدتها إلى المليون الأول منذ طرحها، نهايات ينايرالماضى، وهى من كلمات وألحان أحمد ناصر وإسلام كابونجا، توزيع إسلام ساسو، ميكساج أحمد جودة، ماسترينج أمير محروس، منتج فنى فايز عزيز.