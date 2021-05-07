شكرا لقرائتكم خبر عن حكيم يطرح أغنيته الجديدة "الليلة عيد" فى هذا الموعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد النجم حكيم لطرح أغنيته الجديدة التى تحمل عنوان "الليلة عيد"، يوم وقفة عيد الفطر المقبل، ويتكتم عن تفاصيلها فى الوقت الحالى لتكون مفاجأة لجمهوره، كما انتهى حكيم من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "وما نفرحش ليه"، داخل استوديو الرسالة مع مهندس الصوت أحمد جودة، وذلك استعدادا لطرحها في عيد الفطر المقبل، والأغنية من كلمات صلاح مندى، وألحان هانى فاروق، وتوزيع إسلام شيتوس.

يذكر أن حكيم كشف عن طقوسه خلال هذا الشهر الكريم وقال لـ"الخليج 365"، إنه يعشق هذا الشهر الفضيل وأنه تربى على خصوصية هذا الشهر منذ الطفولة، وسط أسرته في بلدته بالمنيا، مضيفا: اتذكر كيف كنا نحتفل بقدوم هذا الشهر وسط أصدقائى بالفوانيس كل ليلة مثل كل الأطفال في كل مكان، واتذكر أيضا كيف كانت "طبلية" رمضان تجمعنا انا وأسرتى على الفطار والسحور كل ليلة، والطقوس التي نشأت عليها مازالت احافظ عليها، حيث أن القرآن الكريم يعتبر رفيقى هذا الشهر وأحرص على قرآته كله، كما أعشق صلاة التراويح والفجر بالمسجد واعشق الروحنيات ولا اتخلى عنها مهما اختلف الزمن.