شكرا لقرائتكم خبر عن مش بس مخرج ومؤلف.. تامر محسن ممثلا لأول مرة فى مسلسل لعبة نيوتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل المخرج والمؤلف تامر محسن، أدائه المبهر سواء من خلال قصة مسلسل "لعبة نيوتن" للنجمة منى زكى، والذى يعرض في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة Dmc، والذى استطاع أن يسرد أحداث العمل بشكل سلسل وبسيط وبشكل منتظم وتشويقى بنفس الوقت للمشاهدين، كما أظهر براعته في الإخراج وهو ليس شيئا جديدا عليه، فهو دائما يبهر المشاهدين بجمال الصورة واتقانه وبراعته في اخراج العمل بشكل يجبرهم على متابعة العمل الذى يقوم بإخراجه.



تامر محسن

ولكن تامر محسن وتحديدا في الحلقة 24 من مسلسل لعبة نيوتن، فاجئ المشاهدين ومتابعة العمل بمشاركته خلالها بالتمثيل لأول مرة، حيث جسد دور الطبيب الذى يقوم بتحليل برطمان عسل "الأفيون" بعد شراء أحد الأشخاص لهذا البرطمان وابلاغه عنه في قسم الشرطة، والذى أمر بتحليله لمعرفة حقيقة وجود أفيون بداخل هذا العسل، حتى تقوم الشرطة بتتبع المصنع الذى أنتجه والذى يملكانه "حازم" محمد ممدوح، و"هنا" منى زكى، و"بدر" سيد رجب.



المخرج تامر محسن

وظهر تامر محسن خلال المشهد الترويجى للحلقة في بدايتها وهو يخرج برطمان عسل "الأفيون" من الكيس البلاستيك التي قامت الشرطة بوضعه فيه، وأخذ منه عينة لتحليلها، وقام بكتابة التقرير بأن العينة المرسلة تحتوى على مادة المورفين المخدرة "جوهر الافيون المخدر" والذى يندرج ضمن الجدول الأول للمواد المخدرة.



تامر محسن فى لعبة نيوتن

تدور قصة مسلسل "لعبة نيوتن" حول رحلة حازم وهنا، اللذين يخططان في سرية تامة لإنجاب طفلهما بالأراضي الأمريكية، ولكن المغامرة تتعقد شيئًا فشيئًا، وتأخذهما إلى عوالم لم تكن يومًا في الحسبان، وقد تم تصوير أحداث المسلسل في مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وهو رابع الأعمال التليفزيونية للمخرج تامر محسن في دراما رمضان.



تامر محسن من مسلسل لعبة نيوتن

مسلسل "لعبة نيوتن" بطولة كل من: منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.