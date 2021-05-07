صاحب "كامننا" دعمته أم كلثوم وساهم في نجومية عمرو دياب.. حكايات رياض الهمشري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الـ14 على رحيل الملحن الكبير رياض الهمشري، أحد أهم الملحنين والمجددين في الموسيقى في مصر، والذي توفي عن عمر ناهز 46 عاما، بعد أن أضاف للمكتبة الفنية قائمة طويلة من الألحان المميزة.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات عن الراحل رياض الهمشري:

- بدأ الهمشري مشواره الفني كمطرب وهو في السادسة من عمره، من خلال أغنية "الورد جميل" للشيخ زكريا أحمد في برنامج "جرب حظك" للإذاعي الراحل طاهر أبو زيد.

- ثم تقدم لاختبارات الإذاعة فاجتازها بسهولة بصوته المميز، وانطلق يشدو في أضواء المدينة وحفلات الموسيقار فريد الأطرش وعبدالحليم حافظ التي شارك فيها كطفل يغني التراث المصري والعربي، ولقبه البعض وقتها بالطفل المعجزة .

- استطاع أن يجذب انتباه التليفزيون الياباني وهو في عمر الحادية عشرة فسجل له عددًا من الأغنيات، تحت إشراف الفنان زكريا الحجاوي.

- وقع أول عقد لتسجيل (6) اسطوانات بصوته مع شركة موريفون (موريس اسكندر) وكان في الثانية عشرة من عمره .

- موهبة الهمشري جذبت انتباه كبار النجوم، وتلقى دعمًا من كوكب الشرق أم كلثوم والموسيقار محمد عبد الوهاب والمطرب فريد الأطرش ووصفوه بالطفل المعجزة.

- شارك رياض الهمشري في أداء بعض الأوبريتات العالمية تحت إشراف الدكتورة رتيبة الحفني باللغات الإنجليزية والألمانية والفرنسية والروسية والإيطالية، إذ طلبت "اوبرا فينيسيا الإيطالية" طفل لاستكمال عرضها على مسرح الأوبرا وتقدم رياض وحفظ ألحان أوبرا "لا بوهيم" بالإيطالية.

- شارك بالغناء والتمثيل في مسلسل " قصة حياة الفنان الراحل محمد فوزي" للإذاعة المصرية، كما حصل الهمشري على أرفع الأوسمة من الجيش المصري، لدعمه حفلات الجبهة المصرية "متبرعا".

- سافر إلى خارج مصر في جولة ليبدأ مشوار حلم وتجربة وصول الفن المصري إلى العالم وذلك بتكوين فرقة موسيقية غنائية مع الفنان فتحي سلامة وسميت "شرقيات" طافا بها معظم دول أوروبا، ولحن لنفسه عدد من الأغنيات.

- تجربة تلحينه لنفسه جعلت أصدقائه يطلبون منه التلحين فلحن لعلي الحجار ومحمد الحلو ومدحت صالح وكبار النجوم في ذلك الوقت، واتجه بعدها للجيل الجديد وقتها ومن بينهم محمد فؤاد وعمرو دياب وهشام عباس وإيهاب توفيق وخالد عجاج وشيرين وأنغام وغادة رجب وسميرة سعيد وعامر منيب ونوال الكويتية ومصطفى قمر ووائل كفوري وديانا حداد ليصبح الهمشري أشهر ملحني مصر والوطن العربي.

- من أشهر أعماله أوبريت "القدس هترجع لنا"، إذ نجح في جمع أكبر عدد من المطربين في الوطن العربي.

- كما تعتبر أغنية راجعين للفنان عمرو دياب أشهر أغانيه التي حصل عنها على جائزة "أوسكار الفارس الذهبي" من وزير الإعلام المصري آنذاك "صفوت الشريف".

- قدم أغنية "كامننا" من كلمات عنتر هلال وغناء محمد فؤاد وانتقدها الجميع ووصفوها بـ الأغنية الهابطة، ولكنها حققت نجاحا منقطع النظير مع الجمهور.