"أراب وود" تعلن إصابة أحمد العوضي وياسمين عبدالعزيز بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلنت صفحة برنامج "أراب وود"، على موقع انستجرام، إصابة الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبدالعزيز، بفيروس كورونا المستجد، وخضوعهما للعزل المنزلي قبل أيام.

وكتبت الصفحة تعليقا على صورة تجمع العوضي وياسمين "تعرض الثنائي ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي للإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الماضية، أثناء تصوير مسلسل اللي مالوش كبير الذى يعرض حاليًا في رمضان".

وتابعت "وأكد الفنان أحمد العوضي أنهما اكتشفا الإصابة بالفيروس منذ أيام، ليقوما على الفور بإجراءات العزل المنزلي".

مسلسل اللي مالوش كبير تأليف عمرو محمود ياسين، ويشارك في بطولته خالد الصاوي، دنيا عبدالعزيز، دينا فؤاد، عايدة رياض، خالد سرحان.