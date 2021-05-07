الملكة إليزابيث ترسل رسالة لـ"ميغان" و"هاري" بمناسبة عيد ميلاد ابنهما "آرتشي" الثانى

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 01:48 مساءً - تمنت الملكة إليزابيث في يوم ميلاد سعيد لحفيدها "آرتشي" - الذي يحتل المرتبة السابعة فى ترتيب ولاية العرش - بمناسبة يوم ميلاده الثاني في تغريدة من حسابات وسائل التواصل الاجتماعي للعائلة المالكة ، قالت فيها: "أتمنى لـ"آرتشي مونتباتن وندسور" يوم ميلاد ثانٍ سعيد للغاية اليوم."

وبحسب موقع "ميرور" نشرت الحسابات صورة لـ"ميغان" و"هاري" وهما يحملان الرضيع "آرتشي" بين أيديهما في صورة ألتُقطت بعد أيام فقط من ولادة الطفل الصغير في عام 2019.

كانت تلك هي اللحظة التي قدم فيها دوق ودوقة ساسكس مولودهما الأول للعالم في قصر باكنجهام، وكانت واحدة من المرات القليلة التي التقطت فيها الملكة صورًا وشاهدته شخصيًا حيث يُعتقد أنها لم تر "آرتشي" لمدة 18 شهرًا على الأقل.

كما شارك أمير ويلز ودوقة كورنوال صورة مؤثرة وهم يتمنون لـ"آرتشي" يوم ميلاد سعيد.

أما المعجبون فهم يأملون أن يتبع الزوجان التقاليد الملكية ويصدران صورة لـ"آرتشي" احتفالًا بعيد ميلاده الثاني.

"ميغان" و"هاري" سيقومان بمكالمة zoom مع العائلة

هاري وميغانتحمل الرضيع آرتشي مع باقي أفراد العائلة المالكة-الصورة من حساب رويال ساسكس على إنستغرام

تكهن خبراء ملكيون بأن "هاري" و"ميغان" سيقومان بجولة من مكالمات Zoom مع العائلة ، بمن في ذلك الأمير "تشارلز" والأمير "ويليام" وأولاده والملكة حتى يتمنوا لـ"آرتشي" يوم ميلاد سعيد.

ولادة "آرتشي"

هاري يحمل آرتشي وبجانبه الأمير تشارلز-الصورة من حساب رويال ساسكس على إنستغرام

وُلد "آرتشي" في مستشفى بورتلاند الحصري بوسط لندن في 6 مايو 2019 في الساعة 5.26 صباحًا ، بوزن 3 كيلوجرام و260 جرامًا. وبعد أيام قليلة من ولادته ، أظهره والداه بفخر للعالم ، قبل أن تراه الملكة ودوق إدنبرة للمرة الأولى.

تم تصوير "دوريا" والدة "ميغان" ، مدربة اليوجا والأخصائية الإجتماعية ، في التجمع وكانت لها حضور دائم في حياة عائلة ساسكس ، وتعيش في لوس أنجلوس حيث نشأت "ميغان" وذهبت إلى المدرسة.

في عيد ميلاده الأول العام الماضي، شاركت عائلة ساسكس مقطع فيديو رائعًا سجله "هاري" لـ"آرتشي" وهو يلعب أمام الكاميرا بينما تظهر فيه "ميغان" وهي تقرأ حكاية الأطفال الشهيرة "بطة! أرنب!" لـ"آرتشي" وهو يجلس في حجرها. لكنه لم يحتفل بيوم ميلاده في وطنه حيث قضى معظم حياته في أمريكا الشمالية.

"آرتشي" يُلهم والدته في يوم ميلاده

الملكة إليزابيث تنظر لـآرتشي ويظهر في الصورة دوريا والدة ميغان-الصورة من حساب رويال ساسكس على إنستغرام

ساعد "آرتشي" في إلهام كتاب الصور الجديد The Bench لـ"ميغان" والذي يركز على العلاقة الخاصة بين الأب والابن من خلال عيون الأم تزامنًا مع يوم ميلاده الثاني.

انتقلت العائلة إلى كندا ثم إلى الولايات المتحدة حيث استقال آل ساسكس من أدوارهم كأفراد من العائلة المالكة لمتابعة مشاريعهم الخاصة في أمريكا. وهم يعيشون الآن في قصر في مونتيسيتو في إحدى ضواحى لوس أنجلوس.

منذ تنحيهم عن منصبهم كأفراد من العائلة المالكة والانتقال إلى الولايات المتحدة، مضى آل ساسكس قدماً في حياتهما الجديدة. فقد وقَّع الزوجان صفقات مربحة ، يُعتقد أنها تزيد قيمتها عن 100 مليون جنيه إسترليني، مع Spotify و Netflix ، والتي منحتهما رأس المال لمتابعة أسلوب حياتهما الجديد وأهدافهما العامة.

لقد اشتريا أيضًا منزلًا بملايين الجنيهات الإسترلينية في مكان المشاهير في مونتيسيتو في كاليفورنيا ، وأطلقا مؤسسة غير ربحية للأعمال الخيرية "Archwell" ، كما أعلنا عن حمل "ميغان" مع المولودة في الصيف ، بعد إجهاض العام الماضي.