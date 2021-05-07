إبنة بروس ويليس وديمي مور تعلن خطوبتها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 7 مايو 2021 01:48 مساءً - نشرت "تالولا بيل" الإبنة الصغرى للممثل الأمريكي "بروس ويلز" والممثلة الأمريكية "ديمي مور"​ - والتي اشتهرت بظهورها في The Whole Ten Yards - سلسلة من الصور على حسابها الرسمي على الإنستغرام معلنة خطوبتها على صديقها الفنان والمخرج "ديلون بوس" ، حيث يمكن رؤية "ديلون بوس" في واحدة من الصور وهو ينزل على ركبة واحدة.

وبحسب موقع "First post" قالت "تالولا" عندما كشفت صورتها مع خاتم الخطوبة: "يداي ترتجفان مثل المعكرونة ، أنا مخطوبة".

تفاعل العائلة مع خبر الخطوبة

خاتم الخطوبة المصنوع من الزمرد- الصورة من حساب تالولا بيل على إنستغرام

وتفاعلت العائلة مع الخبر السعيد حيث هنأتها شقيقتها "رومير" قائلة: "أحبكما وكل التهاني لكما وأنا سعيدة من أجلكما".

وباركت "سكوت" الشقيقة الأخرى قائلة : "أنا سعيدة لأني أشهد على علاقة الحب السعيدة."

"تالولا" تنشر مجموعة من الصور على إنستغرام

تالولا بيل تنشر صورة خاتم الخطوبة- الصورة من حساب ديلون بوس على إنستغرام

نشرت "تالولا" ممثلة Whole Ten Yards سلسلة من الصور على حسابها الرسمي حيث يمكن رؤية خطيبها "بوس" وهو ينزل على ركبة واحدة عارضًا عليها طلب الزواج.

كتبت "تالولا" أنها قبلته للزواج بكل تأكيد ، وشاركت لاحقًا مقطع فيديو عن قرب لخاتم خطوبتها المصنوع من الزمرد.

كما شارك "بوس" العديد من الصور على صفحته تكريماً لتاريخ مشاركتهما في Star Wars Day.