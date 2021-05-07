"كولدبلاي" تطلق أغنية جديدة خلال مقابلة مع توما بيسكيه من محطة الفضاء

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باريس: أطلقت فرقة كولدبلاي البريطانية لموسيقى الروك أغنية جديدة حملت عنوان "هاير باور" خلال مقابلة بالفيديو بين المجموعة التي يقودها كريس مارتن ورائد الفضاء الفرنسي توما بيسكيه ليل الخميس الجمعة.

من محطة الفضاء الدولية، تحدث توما بيسكيه مع أعضاء الفرقة الأربعة. وقال كريس مارتن ممازحا بعدما وضع الرائد الفرنسي نظارتين داكنتين لحماية عينيه من الإشعاع "أنت نجم روك أكثر منا، نشعر كأننا نتحدث مع بونو هنا".

وسأل أعضاء فرقة "كولدبلاي" توما بيسكيه، من بين أمور أخرى، عما إذا كان قد رأى أشكالا للحياة خارج كوكب الأرض وأجابهم "ليس بعد، أنا أراقب، لا أحد يعرف".

كذلك، سألوه عن الحياة في محطة الفضاء الدولية وقال "في المساء عندما يخلد الجميع إلى النوم... أضع سماعة الرأس وأستمع إلى الموسيقى وأطفو... إنه أمر رائع، تشعرون بالحرية المطلقة".

وعن موضوع أغنية "هاير باور" أوضح كريس مارتن "نتخيل عوالم خارج الأرض وهذه طريقة للتحدث عن الحياة على الأرض. نحاول العثور على رائد الفضاء في كل منا، شخص قادر على القيام بأمور غير عادية".

ووجدت فرقة "كولدبلاي" التي توقفت عن القيام بجولات بسبب مخاوف بيئية، أرضية مشتركة مع بيسكيه في وصفه انطباعه من الفضاء.

وقال "إنه أمر مدهش كم أن الأرض صغيرة ومحدودة وهشة. إنها كرة، قائمة بذاتها. كل ما نملك هو هنا، لا يوجد أي شيء آخر. عليكم أن تستخدموا مواردكم بحكمة".

وبعد ذلك، بث توما بيسكيه الأغنية عبر جهازه اللوحي لتنتشر بعدها الأغنية في كل أنحاء العالم على المنصات، مع مقطع فيديو على قناة "يوتيوب" الخاصة بالفرقة.