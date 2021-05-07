شكرا لقرائتكم خبر عن ضد الكسر الحلقة 24.. نيللى كريم ترفض العودة لكريم ومحمد فراج يطرد لقاء الخميسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطورات جديدة شهدتها الحلقة الـ 24 من مسلسل نيللى كريم "ضد الكسر"، ومحاولة نادين -لقاء الخميسي- إصلاح علاقتها بكريم -محمد فراج-، واعترفت له بحبها الذي تكنه تجاهه، ولكن كريم واجه كل محاولات نادين، بالصد وطردها من منزله، وتجتمع نادين -لقاء الخميسي- بمايا -سينيتا خليفة- شقيقة إياد طليقها، لكي تتفق معها على كيفية الحصول على حقوقهما من إياد، خاصة أن نادين كشفت لمايا أن إياد قد ظلمها في حقها من ميراث والدها.

وتوالت الأحداث بقرب سلمى -نيللى كريم- من الطبيب بيومى فؤاد، وأصبح صديقها المقرب وبدأت تعد الطعام وتقدمه بأفضل صورة، وقضت معه وقتًا لطيفًا وعندما عادا إلى مكان إقامتهما وجدت سلمى، كريم ينتظرها ويحاول أن يتحدث معها عن سوء أحواله بعد تركها له ولكن سلمى تعطيه الدبلة الخاصة به وترفض أي محاولة من كريم للعودة إليها، خاصة بعد ما واجه كريم أزمة مالية، تفقده أمواله بعد الحجز عليها، ويحاول الرجوع لنيللي كريم.

أما ليلى شقيقة سلمى الصغيرة، فتودع أصدقاءها في المكان الذي كانت تسكن به مع سلمى، ويحاول مالك مقابلتها ووعدها أن يعود للدراسة مرة أخرى لكى يكون جديرًا بها، ويرسل إياد مجموعة من الرجال لضرب مالك وحصلوا منه على الهاتف الخاص به ووجدوا عليه فيديو الحادث الذي تعرضت له سلمى والذي تورطت فيه شقيقتها ليلى.

ومازالت ملك -تارا عماد- فى حيرة حول قضية النسب التى يرفعها مصطفى زوجها ضدها، وتحاول الوصول إلى سلمى -نيللى كريم- ولكن هاتفها مغلق، فتذهب إلى صلاح -مصطفى درويش-، ولكنه يصر على موقفه بالحصول على أموال مقابل مساندتها، وطالبها بضرورة التواصل مع سلمى -نيللى كريم- من أجل المال.

وتنتهى الحلقة بذهاب تارا عماد إلى مصطفى درويش، لاقناعه برغبتها في العمل معه، لانقاذ طفلها.