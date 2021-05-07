هذا الطفل في “حارة القبة” هو ابن خالد القيش.. شاهدوا طرافتهما معاً

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــــرد: انتشر على عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” فيديو طريف جمع الفنان خالد القيش وابنه فارس.

وبدا أن المقطع قد سُجّل في “تيك توك” قبل أن ينشره القيش على حسابه الخاص في التطبيق حيث غنّى مع ابنه إحدى أغنيات الفنان المصري محمد رمضان. وأجمع الكثير من المتابعين على طرافتهما وعفويتهما.

وتذكّر آخرون أن الطفل هو من أدّى شخصية “رضوان” في مسلسل “حارة القبة”، وسارعوا إلى المقارنة بين شكله وشكل والده حيث رأوا أنه لا يشبهه كثيراً. وحقق الفيديو في الساعة الأولى بعد نشره على أحد تلك الحسابات أكثر من ألفَي مشاهَدة.

ويُشار إلى أن المسلسل يجمع عدداً من أبرز نجوم الدراما السورية، هم: سلافة معمار وعباس النوري وخالد القيش وفادي صبيح ونادين تحسين بك ومحمد حداقي وعبد الهادي الصباغ وشكران مرتجى ويامن حجلي وإمارات رزق وجرجس جبارة ونادين خوري وعلي كريم وعلي سكر وصباج الجزائري وإيمان عبد العزيز وكرم الشعراني وقاسم ملحو وغادة بشور ويزن خليل ورواد عليو وجلال شموط وروعة وربى السعدي وآخرون.

ويُذكر أن سلافة معمار “زهرة” سرقت الأضواء في عدد من المشاهد، منها مشهد خروجها في الحارة من دون غطاء للرأس، ومشهد ضرب “أبو العز” (عباس النوري) لها وصراخها بعد وفاة ابنها رضوان.