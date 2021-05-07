معالي المستشار تركي آل الشيخ يكشف عن موعد “مبادرات الترفيه” في الرياض

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، معالي المستشار تركي آل الشيخ، عن إطلاق مبادرات الترفيه الـ20، التي ابتكرها شباب سعوديون وتبنَّتها الهيئة، وذلك بعد عيد الفطر المبارك.

وكتب “آل الشيخ” تغريدة عبر حسابه في “تويتر” قائلاً: “إن شاء الله بعد العيد إطلاق مبادرات الترفيه الـ20، واتفاقية مهمة واعتماد برنامج الهمزاني عن الرياض”.

وبهدف إشراك المجتمع في الفعاليات والبرامج الترفيهية وتحفيز المبدعين، أطلقت الهيئة العامة للترفيه ” برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ مبادرة “أفكار الترفيه”، حيث تتبنى أفضل 20 مبادرة نوعية، وينال أصحابها جوائز.

وبرنامج الهمزاني يتناول الأحياء القديمة والمنازل الأثرية في العاصمة الرياض.

والهيئة العامة للترفيه هي هيئة سعودية أُنشئِت عام 2016، وتهدف لتنظيم وتنمية قطاع الترفيه في المملكة، وتوفير الخيارات والفرص الترفيهية لكافة شرائح المجتمع، وتحفيز دور القطاع الخاص في بناء وتنمية نشاطات الترفيه، إضافة إلى دعم الاقتصاد المحلي.