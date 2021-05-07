بعد طلاق بيل وميلندا غيتس.. 7 حقائق بالأرقام تُظهر حجم ثروة مؤسس ميكروسوفت!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــــــرد: أوضح بيل وميليندا غيتس، بعد إعلان خبر طلاقهما، أنهما سيواصلان العمل معاً ضمن مؤسستهما الخيرية على الرغم من انفصالهما.

وفي حين أثار هذا الخبر بعض التساؤلات حول كيفية تقسيم أموالهما، إلا أنه في جميع الأحوال، لن يوجد أي خطر يعرضهما للضيقة المالية. في الواقع، أشار موقع Bloomberg Billionaires أن بيل غيتس هو رابع أغنى شخص في العالم، إذ تبلغ ثروته 146 مليار دولار.

وللمزيد من التوضيح، يقدم موقع ذا اندبندنت بعض المعلومات عن ثروة مؤسس شركة مايكروسوفت: – يجني بيل غيتس 4630 دولاراً في الثانية.

– في حال أنفق غيتس مليون دولار في اليوم الواحد، فسيحتاج إلى أكثر من 400 عام لإنفاق كامل ثروته.

– يعتبر بيل غيتس أغنى بنسبة 66٪ من العائلة الملكية البريطانية، في حين تبلغ قيمة ثروة الملكة والعائلة حوالي 88 مليار دولار.

– صافي ثروة غيتس أعلى من الناتج المحلي الإجمالي لكل من لوكسمبورغ وإستونيا وبوليفيا في آن. ووفقاً لبيانات البنك الدولي، يبلغ الناتج المحلي الإجمالي في لوكسمبورغ حوالي 71 مليار دولار، إستونيا 31.4 مليار دولار، وبوليفيا 40.8 مليار دولار.

– يستطيع بيل غيتس أن يمنح كل شخص على هذا الكوكب 15 دولاراً، وسيبقى يملك 28 مليار دولار.

– يملك بيل غيتس شاشات كمبيوتر تبلغ قيمتها حوالي 80 ألف دولار موجودة حول منزله.

– تبرع غيتس بنسبة 27٪ من صافي ثروته للأعمال الخيرية على مر السنين. على سبيل المثال، استثمر في عام 2017، 50 مليون دولار لإجراء أبحاث عن مرض الزهايمر، كما منح لاحقاً 30 مليون دولار أخرى لصندوق “مشروع خيري” يسمى Diagnostics Accelerator، والّذي يهدف إلى تشخيص مرض الزهايمر في وقت مبكر.