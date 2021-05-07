الأمير هاري وميغان ماركل يجمعان تبرعات لتوفير لقاحات كورونا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــــــرد: استغل الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل احتفالهما بالذكرى الثانية لميلاد طفلهما الأول “ارتشي”؛ لمطالبة محبيهما ومتابعيهما بالتبرع من أجل توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا.

وتشهد دول العالم تفاقماً كبيراً لوباء كورونا، الذي أودى بحياة أكثر من ثلاثة ملايين شخص حتى الآن، ولا يزال يُصيب مئات الآلاف يومياً.

ونشر الزوجان اللذان يعيشان في ولاية كاليفورنيا الأميركية بعد تنحيهما عن واجباتهما الملكية، رسالةً عبر الموقع الإلكتروني لمؤسستهما الخيرية Archewell، وطالبا الجميع بالتبرع من أجل توفير اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا المستجد COVID-19.

ووجَّه الأمير وزوجته حديثهما لمحبيهما الذين يتطوعون لأداء الخدمات العامة والخيرية من أجل مؤسستهما، وقالا إن الوقت الآن يتطلب التبرع من أجل شراء اللقاحات الواقية من الوباء، وذلك للدول الأكثر عُرضة للإصابة.

وأكد دوقا ساسكس أن العالم لن يتعافى سوى بحصول جميع سكانه على اللقاح. ويتزامن هذا الطلب مع الحفل الموسيقي الذي يشارك فيه الزوجان، ومن المقرر بثه يوم الأحد بهدف جمع الأموال لتوفير اللقاحات.

وسيظهر في الحفل الرئيس الأميركي جو بايدن والسيدة الأولى جيل بايدن، وبجانبهما كامالا هاريس نائبة الرئيس؛ بهدف تشجيع الجميع على التبرع في إطار حملة Global Citizen، وأيضاً لحثّ الدول على التبرع باللقاحات الزائدة للدول الأخرى التي تعاني من نقص أعداد اللقاحات، ومناشدة شركات الأدوية – بما في ذلك موديرنا- لتوفير اللقاحات بسعرٍ مناسبٍ وغير هادفٍ للربح.