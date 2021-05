نتفلكس بدأت تصوير فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية"

الرياص - اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي فيسبوك

بدأت شبكة نتفلكس تصوير فيلم "كل شيء هادئ على الجبهة الغربية" المناهض للحرب والمقتبس عن الرواية بالعنوان نفسه للكاتب "إريك ماريا ريمارك" عام 1928.

ونشرت دار Ullstein Verlag للنشر النصّ السلمي الذي كتبه "ريمارك"، المحارب المُخضرم المعروف حاليًا بكونه صحفيًا قديرًا، في وقتٍ لم يكن مُرحّبًا فيه بالروايات الناقدة للحرب العالمية الأولى. وتبعًا لذلك، وقَع النصّ الأدبي، وكذلك فيلم All Quiet on the Western Front المقتبس منه عام 1930 والحائز على جائزة الأوسكار، ضحيتين للرقابة النازية، الأمر الذي أجبر مُبدعها على العيش في المنفى السويسري.

منذ شهر مارس، يجري تصوير أول فيلم ألماني مقتبس من الرواية على قدمٍ وساق في "براغ". وجمع المخرج "إدوارد بيرغر" كادر تمثيل مثيرٍ للإعجاب لإحياء نسخته السينمائية لهذا النداء الإنساني المناهض لأهوال الحرب، وذلك بالتعاون مع المنتج "مالت غرونيرت" ونيابة عن Netflix . وسيلعب عضو مسرح "بورغ" في فيينا "فيليكس كامرير" و"آلبيرت شوخ" و"موريتز كلاوس" و"إدين آسانأوفيتش" دور "بول بومر" وزملائه حتى نهاية شهر مايو. ويضمّ الكادر أيضًا "دانيال برول" و"ديفيد شتريزو" و"آندرياس دولر" من بين آخرين غيرهم. من المتوقّع أن يُعرَض الفيلم في النصف الثاني من عام 2022.