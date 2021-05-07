شكرا لقرائتكم خبر عن عمر متولى عن حلقة اليوم من مسلسل الاختيار 2: انتظروا مأمورية الواحات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج الفنان عمر مصطفي متولى، لحلقة اليوم من مسلسل "الاختيار 2" التي يظهر خلال أحداثها فى دور الشهيد الرائد أحمد عبد الباسط، حيث تجسد أحداث الحلقة 25 من المسلسل، مأمورية الواحات التي راح ضحيتها عدد كبير من شهداء الشرطة.

ونشر متولي، صورة له من المسلسل، عبر حسابه بموقع "انستجرام"، مصحوبة بتعليق: "منع الدم تمنه غالي.. ومفيش أغلى من الروح.. شهداء الواجب الأبطال فارقونا بس أساميهم اتكتبت بالنور.. انتظروا "مأمورية الواحات" فى الحلقة 25 من مسلسل الاختيار2 رجال الظل.. بدون فواصل على ON .. الشهيد الرائد أحمد عبد الباسط".



عمر متولي

يأتى هذا فيما، قررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة الأستاذ تامر مرسي، إذاعة حلقة مسلسل الاختيار 2، اليوم الجمعة 25 رمضان، بدون إعلانات.

وصرح المهندس حسام صالح المتحدث باسم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بأن القرار صدر نزولًا على رغبة متابعي هذه الدراما الوطنية الاستثنائية، والتي تجسد صورًا وطنية مرت بها مصر في تاريخها المعاصر، وتأتى تلك الحلقة لتشمل أحداثًا هامة ينتظرها المشاهدون، لذا كان القرار بالتنازل عن حجوزات الإعلانات الكثيفة لهذه الحلقة.

ويعرض مسلسل "الاختيار 2" على قناة ON فى العاشرة مساءً، وهو أحد الأعمال التي أنتجتها شركة سينرجي في خدمة القضايا الوطنية المصرية، ويحقق أعلى المشاهدات، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم، وضيوف الشرف، ومن بطولة كريم عبد العزيز، وأحمد مكي، وسيناريو هاني سرحان، ومن إخراج بيتر ميمى.