شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى: دورى فى "ضل راجل" مختلف عن فيلم الجزيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان محمود عبد المغنى إن ترشيحه لدور المقدم يوسف فى مسلسل "ضل راجل" جاء عن طريق الشركة المنتجة "سينرجى" والمخرج أحمد صالح، وصرح قائلا: حدثنى المخرج بداية وشرح لى قصة المسلسل وتفاصيل دورى، شعرت وقتها بأنى متحمس لتقديم دور هذا الضابط، لأن التناول مختلف.

وأضاف "مغنى": نحن نقدم شخصية الضابط من خلال إنسانياته وبيئته ومشاعره، وليس نموذج الضابط الذى يجلس فى مكتبه لإعطاء الأوامر فقط، لكننا فى "ضل راجل" نغوص داخل الشخصية وتفاصيلها، وأنا أحب هذا النوع من الشخصيات وأعشق تقديمها لذلك وافقت على الفور.

وحول المقارنة بين دوره فى "ضل راجل" و"الجزيرة" خاصة أن كلاهما ضابط شرطة، أوضح عبد المغنى أنه لا توجد شخصية شبه الأخرى، فهناك عوامل اجتماعية ونفسية بين شخصية وأخرى، لذلك "مفيش شخص شبه الآخر" فيمكن اعتبار الضابط "طارق" فى الجزيرة "دون كيشوت" الذى حارب طواحين الهواء بسيف من خشب، فلم يكن فى استطاعته فعل شىء لأن أبيه كان متورطًا فى القضية، مستدركًا: "يمكن أن يكون هناك امتداد بين الشخصيتين أو أن الملامح بينهما قريبة، لكن البيئة تختلف والظروف أيضا تختلف".

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.