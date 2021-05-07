شكرا لقرائتكم خبر عن طبخت أكل مصرى وتحدثت عن الصيام.. تفاصيل حفل إفطار سامية جمال لنجوم هوليوود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قضت الفراشة سامية جمال فترة من حياتها فى أمريكا بعد زواجها من الشاب الأمريكى شبرد كينج عام 1951 والذى أشهر إسلامه ليتزوجها وأطلق على نفسه اسم "عبدالله كينج" ، وسافرت معه الفراشة إلى نيويورك، ومر عليها شهر رمضان دون أن تشعر بفرحته التى كانت تشعر بها فى مصر، ولكنها قررت أن تحتفل برمضان فى أمريكا ليس هذا فحسب بل وأن تشارك نجوم هوليود هذه الفرحة.

وفى مقال كتبته الفراشة لمجلة الكواكب عن ذكرياتها فى رمضان خلال هذه الفترة حمل عنوان " سبنسر تريسى ورواندا فليمنج على مائدة الإفطار" تحدثت عن ليلة دعت فيها نجوم هوليود على مائدة الإفطار فى رمضان.

وقالت الفراشة :" عندما سافرت إلى أمريكا قضيت 8 أشهر فى نيويورك أعمل فى مسارحها، حتى أخبرنى زوجى عبدالله كينج أننا سنسافر إلى هوليود لقضاء شهر هناك وهو ما أسعدنى لأننى كنت أتمنى زيارتها ورؤية استدديوهاتها والتعرف على نجومها"

وأضافت الفراشة أنها تلقت برقية من صديق مصرى يقول لها " كل سنة وانتى طيبة" ، وعندما سألته عن سبب التهنئة أخبرها بأن شهر رمضان بدأ فى مصر ، فبكت بعد أن تذكرت أجواء الشهر الكريم فى مصر وفرحتها به وأنها ستقضيه بعيداً عن أهلها وأصدقائها.

وقررت الفراشة أن تحتفل بشهر رمضان فى هوليود، بل وأن تشارك نجومها هذا الاحتفال، وكانت استأجرت شقة فى هوليوود ، وقررت أن تقيم حفل إفطار وتدعو نجوم هوليود الذين تعرفت عليهم لهذا الحفل وأن تطبخ لهم بنفسها الأطعمة المفضلة فى مصر فى رمضان .

وأوضحت سامية جمال أنها أرسلت إلى نيويورك من يشترى لها الأطعمة الرمضانية ولكنها لم تجد قمر الدين ، ووجهت الدعوة للنجوم وقالت فيها أنها بمناسبة رمضان، وهو ما أحدث ضجة واسعة فى هوليوود وتسائل الجميع عن تفسير هذه المناسبة ومعناها، وحرصت الفراشة أن تكون الدعوة فى عطلة نهاية الإسبوع ووقت الغروب، وبدأ المدعوين فى التوافد ومنهم سبنسى تريسى ورواند فليمنج ، وروبرت تايلور و جين باول وأرلين أورسيا الصحفية الشهيرة وقتها والتى كانت تراصل أغلب صحف العالم من هوليود، وجورج مارشال الذى كان يبحث عن الوجوه الجديدة لبعض شركات هوليوود.

وسأل المدعوون عن معنى كلمة رمضان وأخذت سامية جمال تشرح لهم معنى هذه الكلمة وفكرة الصيام ومكانة شهررمضان عند المسلمين، فتعجبوا من فكرة الصيام عن الطعام والشراب طوال اليوم، وعندما حان وقت الغروب قدمت الفراش الأطعمة الرمضانية للضيوف وأعجبوا إعجاباً شديداً بالأكلات التى أعدتها، ونصح جورج مارشيال الممثلة جلوريا جراهام بالصيام حتى تفقد جزء من وزنها.

وبعد الإفطار أقام الحضور مسابقة لتقليد رقص سامية جمال ولم ينجح احد فى تقليدها سوى الصحفية أرلين أورسيا، وكافأتها الفراشة بإحدى بدل الرقص الخاصة بها كهدية وجائزة تعبيراً عن إعجابها، وانصرف المدعوون فى ساعة متأخرة وهم فى غاية السعادة ، وأحدثت هذه الحفلة دوياً هائلاً فى هوليود، وتلقت سامية جمال احتجاجاً من بعض المصريين المقيمين فى هناك لعدم دعوتهم فى هذا الحفل ، فاضطرت لإقامة حفل أخر دعتهم فيه.

وبعد ثلاثة أشهر من حفل سامية جمال لنجوم هوليود فى رمضان حصلت على حكم المحكمة بطلاقها من عبدالله كينج، وتلقت برقية من الصحفية أرلين أورسيا تقول فيها أنها تحتفظ ببدلة الرقص التى أهدتها لها الفراشة كذكرى للصداقة التى جمعتهما ولهذه الليلة الرمضانية التى قضتها فى بيتها.